Nada les impide ir al mar y al río comenzando el año

Ayer, primero de enero, las grandes filas de ciudadanos fueron notorias en la parada de buses que está ubicada en el mercado Jorge Rivera La Mascota, de la ciudad de Diriamba.

El motivo de tanta aglomeración de personas se debió a la tradición que muchas familias nicaragüenses tienen de visitar los distintos balnearios de la ciudad.

La cooperativa Cootrapadi destinó diez interlocales y nueve buses grandes, los cuales trabajaron en un horario especial para poder dar un buen servicio a la población en general.

Los balnearios más visitados fueron La Boquita, Casares, Huehuete, Tupilapa y El Tamarindo, aunque también hubo centros turísticos privados donde las familias pudieron estar con más tranquilidad, como La Máquina, El Platanal, La Sierra y el Río de Amayito.

Las personas se las ingenian para disfrutar en familia y celebrar el comienzo de un año en las playas y ríos, sin importar las filas que se hacen para ingresar a un bus, aunque algunos vayan de pie.

Para doña Petronila Molina, el hecho de alistar sus panas y pailas para cocinar en el río La Flor todos los primero de enero no tiene precio. "La persona o familia que no va al mar todos los primero de enero no es nicaragüense, aunque no tengamos un carro, nosotros vamos pagando pasaje, es una vez al año que se hace porque luego uno se dedica solo a trabajar", alegó muy entusiasmada Molina.