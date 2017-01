Granada: Detienen a joven sospechoso de envenenar a 10 perros

Alfredo Urbina fue arrestado por la Policía Nacional este lunes 2 de enero por ser el principal sospechoso de envenenar a 10 perros en el Barrio la Sabaneta, de la ciudad de Granada.

Según los testigos, Urbina le daba carne con veneno o vidrio molido a los perros, lo que les provocó la muerte a 10 caninos.

Lea más: Managua y Granada tienen nuevos millonarios

Habitantes del lugar detallaron que este tipo de acontecimiento nunca había sucedido en el barrio la Sabaneta.

Agregan que desde que Urbina llegó a habitar una de las casas del sector empezaron a encontrarse los animales muertos, tras agonizar en las calles.

Marlon Reyes, habitante del barrio la Sabaneta, expresó: “Es terrible mirar a estos perros morir cada día, ningún animal está a salvo de ese chavalo, porque en cualquier momento puede matarlo, los perros no le hacen daño a nadie, pero parece que a él no le gustan y por eso los envenena”.

“Los dos perros de mi casa los mató sin piedad, cuando vi ambos estaban convulsionando al mismo tiempo, me asusté mucho, pero por la manera en que estaban comprendí que me los habían envenenado, ya no pude hacer nada, queremos que se haga justicia, porque esto no puede seguir sucediendo”, narró Beatriz Castellón.

Vecinos del acusado también dijeron que tenían las pruebas necesarias como videos e imágenes, donde se muestra al joven haciendo sus actos criminales.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional de Granada, quienes se llevaron detenido al presunto asesino de perros, quien ahora enfrentará las denuncias puesta en su contra.

LAS SANCIONES

El Código Penal de Nicaragua indica que la persona que maltrate a los animales enfrenta sanciones de 50 a 200 días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días por un período no menor a las dos horas diarias.

De interés: Muere niña de tres años aplastada por camión

“El que maltrate, someta a tratamientos crueles o se ensañe con un animal de cualquier especie, sea doméstico o no, e independientemente al uso o finalidad de los mismos, aún siendo de su propiedad, causándole daño físico por golpes, castigos o trabajos manifiestamente excesivos que lo lleven a padecer impedimentos o causen daños a su salud, estrés o la muerte, será sancionado de cincuenta a doscientos días multa o trabajo en beneficio de la comunidad de diez a veinte días por un período no menor de dos horas diarias”, precisa el Código Penal de Nicaragua.