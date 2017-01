Joven nicaragüense entre los finalistas de concurso de Mister Chip

Luego que el reconocido cronista deportivo Mister Chip logró sus 100 mil tuits en la red social de Twitter, lanzó un concurso para conmemorar el hecho. La persona que gane será llevada a ver cualquier partido que desee en el estadio Santiago Bernabéu, en España.

Sergio Salazar, es el nicaragüense que logró quedar entre los tres finalistas a nivel mundial. Con un video en el que se ven lugares turísticos de Nicaragua como el volcán Masaya y San Juan del Sur que cautivó a Mister Chip.

Entre los requisitos estaba realizar un video en el que se destacará el mejor tuits, el peor tuit y utilizar el hashtag #100000 tuits. Los otros dos participantes son de México y Colombia.

“Que si el ganador quiere ir a ver el partido del Atlético de Madrid en el Bernabéu, que si quiere ver el partido del Bayer Leverkusen porque quiere ver al ‘Chicharito’ otra vez en el Bernabéu, si quiere ver los cuartos de Copa, va. Solo elijan un partido y les doy dos entradas, además de una noche de hotel”, dijo Mister Chip durante el lanzamiento del concurso.

Para poder votar por el joven nicaragüense tiene que ir al twitter de @2010MisterChip, donde encontrarán las tres opciones de votación. Usted deberá votar en la opción número dos, en donde aparece el nombre de Sergio.

Encuesta para que me ayudéis a elegir al ganador de #100000chips. El resultado de la encuesta me ayudará, pero no será 100% definitivo.