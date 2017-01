Encarcelan a hombre por matar a 10 perros en Granada

La Policía Nacional arrestó ayer al joven Alfredo Urbina por ser el principal sospechoso de envenenar a 10 perros en el barrio La Sabaneta , en la ciudad de Granada.

Según pobladores, Urbina les daba carne con veneno o vidrio molido a los animales, lo que les provocó la muerte.

Habitantes del lugar comentaron que este tipo de acontecimientos nunca había sucedido, pero desde que llegó Urbina a habitar a una de las casas del sector empezaron a encontrar a los animales muertos o agonizando en las calles.

Casería

Marlon Reyes, habitante de Granada, expresó que “es terrible mirar a estos perros morir cada día, ningún animal está a salvo de ese chavalo, porque en cualquier momento puede matarlo. Los perros no le hacen daño a nadie, pero parece que a él no le gustan y por eso los envenena”.

“Los dos perros de mi casa los mató sin piedad, cuando vi ambos estaban convulsionando al mismo tiempo, me asusté mucho, pero por la manera en que estaban comprendí que me los habían envenenado, y ya no pude hacer nada, queremos que se haga justicia, porque esto no puede seguir sucediendo”, demandó Beatriz Castellón, afectada.

Vecinos del acusado dijeron que tienen las pruebas necesarias como videos e imágenes, donde se muestra al joven realizando el "acto criminal". Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional de la ciudad, quienes se llevaron detenido al presunto asesino de perros.