Ocotal: Tarifa de taxis sube 50%

A partir de este jueves, los usuarios de taxis en la ciudad de Ocotal deberán de pagar 50 por ciento más en el pasaje de taxi, el que ha pasado de C$ 10 a C$ 15. Del centro hacia la periferia será negociable con el usuario.

El acuerdo, firmado a puerta cerrada entre autoridades locales y las cooperativas que aglutinan a los 150 concesionarios que operan en la ciudad, no menciona la autorización del alza en la tarifa, sin embargo ya la pusieron en vigencia. Ninguna autoridad brindó declaraciones al respecto.

Los 150 concesionarios paralizaron el servicio por unas horas en la mañana de este jueves para expresar sus demandas en un plantón, como parte de las presiones para que las autoridades autorizaran la tarifa.

Piden retirar taxis piratas

Diego Osorio, presidente de la Cooperativa de Taxis Futuro Segoviano, explicó que expusieron a las autoridades la solicitud de la revisión de la tarifa, la exoneración de impuestos, el control de los taxis interlocales hacia las cabeceras municipales vecinas de Mozonte y Totogalpa; control en autobuses que trasladan a estudiantes a universidades que tienen fuera del perímetro sus casas de estudios y la eliminación de 10 ilegales que prestan servicio de taxi dentro del perímetro urbano de Ocotal.

Víctor Manuel Sevilla, concesionario de transporte selectivo, explicó parte de los costos de operación de las unidades. Ejemplificó que cuando la tarifa era de 5 córdobas, una llanta valía C$ 350, y en la actualidad la adquieren a C$ 1,300; que un litro de aceite costaba C$ 25, ahora es de C$ 130.

Otra queja que expuso es el mal estado de algunas calles de acceso a sectores periféricos de la ciudad, y espera que la Municipalidad las mande a reparar a la entrada del verano. Por su parte, Osorio instó a los usuarios que demanden a los cadetes el buen servicio, ya que muchos niegan el servicio a ciudadanos que requieren movilizarse hacia sectores marginales de la ciudad.