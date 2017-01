Trabajadores demandan pago a la Alcaldía de La Concepción

Unos 140 trabajadores de la Alcaldía de La Concepción, departamento de Masaya, solicitan el pago atrasado del salario de diciembre, la entrega de la canasta navideña y del bono solidario al alcalde Manuel Mercado. Los obreros manifiestan que harán un paro de labores si el edil no entrega lo demandado.

Se intentó conocer la versión del edil de La Concepción, pero dijeron que se encontraba en una reunión nacional con alcaldes, en la capital.

En las afueras de la alcaldía se intentó abordar a Daniel Rosales, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional de La Concepción, quien escuetamente se refirió que ese asunto debía resolverlo el área administrativa.

Sin embargo, trabajadores de esta alcaldía, quienes omitieron a brindar sus nombres por temor a represalias, mostraron su preocupación por la deuda que tiene la comuna con ellos.

“Estamos preocupados, porque no nos han pagado y tenemos familias que mantener, ya en las pulperías no nos quieren fiar, porque debemos. El alcalde dice que nos paga mañana –viernes--, pero si no lo hace vamos a hacer un paro”, mencionó uno de los denunciantes.

Los afectados expresaron que han pedido la ayuda de los concejales y del secretario político de la zona, pero de nadie han obtenido respuesta.

Se conoció que el edil ha intentado hacer préstamos a entidades bancarias, pero no ha tenido ningún éxito. La deuda se estima en un millón de córdobas.