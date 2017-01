Diriamba en alerta ante fuga de 'furia y toro'

Una foto del rostro de Helio José Jarquín Cortés, alias el " furia y toro", de unos 55 años, se ha difundido mediante redes sociales, debido a que es buscado por la Policía Nacional de la ciudad de Jinotepe.

'Furia y Toro' escapó de las celdas de la estación policial de Jinotepe hace dos años y se adentró en las montañas de las zonas rurales de la ciudad de Diriamba, donde violó a más de dos mujeres, las cuales lavaban ropa en el río La Flor y Amayito.

"Este hombre tiene un rosario de delitos. Es acusado de robo con intimidación, violación y asesinato atroz, es un exmilitar que al parecer está loco, hemos montado operativos pero no hemos logrado su captura. Se sabe que anda en las zonas de la ciudad de Diriamba, donde anda haciendo de las suyas", dijo el subcomisionado Nahúm Navarrete.

Desde hace un mes, "furia y toro", no solo ha robado los bienes de los habitantes del barrio Sontole, donde irrumpe a altas horas de la noche, también les ha robado su tranquilidad.

AMPUTÓ UN BRAZO

Arsenio Medina Jiménez, de 45 años, es la última víctima conocida del exmilitar, quien terminó sin su mano derecha producto de un machetazo.

"Yo iba camino a mi casa en el barrio Sontole, de repente me salió un sujeto encapuchado y empezó a tirar machetazos y me cortó el brazo. La verdad yo no vi quien era porque estaba oscuro, pero hasta ahora que pasa esto en el barrio", dijo Medina.

PUEDEN REPORTARLO

Nahúm Navarrete, subcomisionado de la estación policial de Jinotepe, hace el llamado a la población caraceña a "mantener la calma y estar al pendiente y ayudar a localizar a este peligroso hombre y si logran verlo pueden llamar al número telefónico 75302387".