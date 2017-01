Una pincelada sobre Taiwán

Con 36,009 kilómetros cuadrados y una población de 23,510,000 habitantes, Taiwán cuenta con una de las economías más sólidas del mundo. En los últimos 50 años se ha transformado, pasando de ser una isla sumida en la pobreza a una economía industrial de alta tecnología.

Cientos de empresas fabrican todo tipo de bienes, desde piezas para maquinaria agrícola hasta sofisticados aparatos de comunicación electrónica y digital como computadoras, tablet, vehículos, impresoras, herramientas de construcción, telas, plástico, papel y muchos otros productos que exporta a más de 100 países.

Su capital, Taipéi, es una ciudad moderna. Nadie creería que hace apenas cinco décadas era el epicentro de un país que dependía de la agricultura.

Basta salir a la calle y ver que desde muy temprano miles de taiwaneses inundan las calles y avenidas, ya sea caminando apresurados o sentados en sus motos scooter.

Transitan con sus capotes plásticos en tiempos de lluvia, algunos con protectores antismog en la boca y otros con sus sacos de ejecutivos.

Visitar Taiwán y no viajar en el tren bala (300 kph) es como ir a Granada y no probar el vigorón. Lo mismo sucedería si no se visita el Taipéi 101, hasta hace poco la torre más alta del mundo, con el ascensor más rápido del planeta, pues en solo 37 segundos llega al piso 89, desde donde se tiene una vista espectacular de la ciudad.

Para los turistas extranjeros que llegan de visita a la capital de Taiwán resulta interesante conocer esta gran metrópoli en dos momentos. De día la gente se dedica al trabajo en todas sus formas. Sobresale su apego a las normas y al formalismo hasta en el más mínimo detalle; y por la noche se ve la otra cara del taiwanés, la del relajado, animado y alegre, disfrutando de momentos de sosiego en compañía de amigos o la familia en los famosos mercados nocturnos, donde se confunden entre visitantes de todo el mundo que llegan a hacer compras o simplemente a degustar la rica gastronomía taiwanesa en los cientos de puestos de comidas tradicionales. Ahí se encuentra pulpo, calamares, caracoles, ostiones, camarones, langosta, pargo rojo y salmón, entre otros.

Este fascinante ambiente, unido a la diversidad cultural que se expresa en sus leyendas tradicionales y sus coloridos bailes folklóricos, donde predomina la figura del dragón y las artes marciales, es parte del encanto de Taiwán.

Infaltable es la visita al Chiang Kai-Shek Memorial, dedicado a la memoria de este héroe nacional, quien, según la historia, al ser derrotado en la guerra civil en China Continental se refugió en esta isla con más de un millón de sus seguidores, siendo presidente de este país hasta su muerte, en 1975.

Tampoco se puede dejar de visitar el Museo Nacional del Palacio de Taipéi, que cuenta con la mayor colección de obras de arte chino. Son más de 700,000 piezas históricas y culturales que incluyen invaluables tesoros elaborados en bronce y jade, caligrafías, pinturas, cerámicas, bambú y otros materiales de las dinastías Shang, Zhou, Jin, Tang, Song, Yuan, Qing.

Pero Taiwán no solo es historia milenaria, es un país que atrapa y enamora al visitante por su desarrollo económico, social y político, sus templos y palacios de estilo tradicional en medio de modernos rascacielos y avenidas surcadas por trenes y puentes aéreos a lo largo y ancho de las grandes ciudades.

