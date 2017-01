Fallece hombre que se roció gasolina en todo su cuerpo

La madrugada de este miércoles falleció Joshuar Espinales, de 30 años de edad, en el hospital Lenín Fonseca, tras 8 días de lucha después de haberse prendido fuego.

Espinales fue llevado desde el 2 de enero al hospital capitalino de emergencia, tras haberse rociado todo su cuerpo con gasolina y luego prenderse fuego en su casa de habitación, en el barrio 2 de agosto del distrito VI, en donde alquilaba junto a su actual compañera.

Grilselda del Socorro Espinales, madre del difunto, declaró que desconoce el porqué su hijo tomó esa decisión. La madre del difunto no sabía de lo ocurrido, debido a que ella estaba laborando en Costa Rica y vive desde hace 18 años en el vecino país, “Yo no sabía nada hasta que mi hija me llamó a eso de las 11 de la noche del día miércoles 4 de enero y me comentó que mi hijo se había quemado”, expresó la señora.

Espinales deja en orfandad a dos niños de 9 y 5 años con su anterior pareja, Girma García Villega, quien aseguró que Espinales era un excelente padre. “Él era un buen padre, siempre estuvo pendiente de los niños a pesar de todo”, aseguró Villega.

Según los familiares y vecinos, Espinales era un hombre trabajador y se preocupaba por sus pequeños hijos. “El chavalo era muy tranquilo, bromista y muy trabajador, él era maestro de obra, pero jamás pensamos que haría algo así”, manifestó Ricardo Núñez, vecino de Espinales.

Bilda Suit López, hermana del difunto, declaró que Espinales falleció debido a sus graves quemaduras en el 40% de su cuerpo. Sobre el motivo que tuvo su hermano para quemarse, López expresó que “al entrar a cuidados intensivos lo primero que hice fue preguntarle y él me contestó que fue por depresión y por los problemas que tenía, además él había ingerido licor al tomar esa decisión”.

Las honras fúnebres se realizaron el día de ayer en la casa de habitación de una de sus hermanas, situada en Villa Reconciliación,luego el cuerpo sería trasladado al cementerio Milagro de Dios.