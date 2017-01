Capitalino gana promoción “La Casa de tus Sueños”

El Grupo ND Medios, Condominio Nuevo Horizonte y Grupo Multicentro realizaron ayer el sorteo final de la promoción “La Casa de tus Sueños”, en donde resultó como ganador Engel Francisco López García, de 36 años.

López García, quien habita en carretera nueva a León junto a su esposa, expresó que recién acaba de formar su matrimonio.

“Todavía no me lo puedo creer, me siento súper emocionado. Estoy muy feliz, nosotros teníamos el sueño de lograr tener nuestra casa propia”, expresó vía telefónica, todavía emocionado por su premio.

La nueva casa de Engel Francisco López García está ubicada en el Condominio Nuevo Horizonte y está valorada en US$100,000. Además, será entregada semiamueblada, para que el ganador tome sus maletas y se cambie a su nuevo hogar.

Mario Saénz, gerente general de Grupo Multicentro, señaló que el cupón de Engel Francisco López García le ganó a unos 3 millones de cupones más que se lograron reunir entre los buzones ubicados en las oficinas y sucursales autorizadas de El Nuevo Diario, en los del Condominio Nuevo Horizonte y en los buzones de los establecimientos comerciales del Grupo Multicentro: Multicentro Las Américas, Multicentro Estelí, Multicentro Las Brisas y Plaza La Virgen.

Durante el sorteo, decenas de nicaragüenses se dieron cita en la Plaza Central de Multicentro Las Américas, en donde disfrutaron de música, concursos, pinta caritas y un show especial con el payaso Pipo.

Casa semiamueblada

Para participar las personas tenían que realizar compras de C$100 o más en cualquiera de los cuatro establecimientos comerciales del Grupo Multicentro. También podían participar aquellas personas que completaron las cartillas que salían publicadas todos los lunes en El Nuevo Diario y Q’Hubo. La cartilla debía ser completada con los cupones publicados en esa misma semana, los cuales tenían el mismo color y código.

En la cartilla debían incluir: nombre, número de cédula, dirección, teléfono o celular y correo electrónico, luego tenían que depositarla en los buzones ubicados en las oficinas de Managua o en las agencias departamentales autorizadas de El Nuevo Diario.

La casa de habitación es modelo “Anochecer”, tiene una extensión de 85.87 metros cuadrados, con sala, vestíbulo, comedor, cocina, porche, lavandería sin techar, cuarto principal con baño, vestíbulo dormitorio principal, dormitorio número dos y dormitorio número tres con baño compartido, más terraza.

Al ganador también se le entregará un juego de entretenimiento pequeño, un DVD LG, un televisor plasma Sony Bravia de 32 pulgadas, cafetera y arrocera Black & Decker, licuadora Oster, comedor para seis personas, lavadora MasterTech y un microondas Whirlpool.

La promoción

Marcela Vijil, gerente de Mercadeo de ND Medios, manifestó que los nicaragüenses se desbordaron para participar en esta promoción.

A su vez, agregó que un millón de los cupones participantes se llenaron a través de una mecánica que impulsaron los periódicos El Nuevo Diario y Q'Hubo.

Luego del sorteo indicaron que la casa semiamueblada se entregará en los próximos días.

Según el reglamento de la promoción, la fecha tope para reclamar el premio será el día 10 de febrero de 2017.

Marcela Vijil mencionó también que a lo largo de todo este año, El Nuevo Diario y Q'Hubo estarán realizando distintas promociones para cada uno de los fieles lectores de todo el país.