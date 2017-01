Se sumergió a buscar una lámpara y no salió más

En lo que va de este año se reportan nueve víctimas por ahogamiento. La última fue el joven de 15 años de nombre Kenneth Francisco Lazo, quien pereció en la laguna de Masaya.

La víctima llegó la noche del viernes 13 junto con sus amigos con la intención de pescar en las aguas de la laguna de Masaya, por el sector conocido como Al Arenal. Sin embargo, la última vez que lo vieron con vida fue cuando se introdujo al agua a recuperar una lámpara de mano.

"Nosotros ya nos íbamos para la casa, pero se me cayó la lámpara y él se metió a buscarla, pero ya no salió. Entonces empezamos a buscarlo para ver si lo encontrábamos”, expresó Javier García Campos, amigo de la víctima.

Aldrid Flores, jefe de operaciones de la Cruz Roja de Nicaragua, reveló que recibieron el llamado de emergencia en Masaya sobre el joven de 15 años, pero no hicieron presencia en la laguna porque está muy contaminada.

La Cruz Roja ha atendido en lo que va del año 3 casos de personas ahogadas. El 1 de enero en Pochomil, en Xiloá y en el balneario El Trapiche, declaró Flores, quien aclaró que ellos registran los incidentes donde tienen presencia.

El jefe de operaciones de la Cruz Roja manifestó que la principal causa de los ahogamientos se debe al consumo de alcohol. “Los tres ahogados consumieron alcohol”, dijo Flores. Sin embargo, hizo hincapié en que otra de las causas es la imprudencia del bañista que se introduce de forma tentativa dentro del mar.

Los tres ahogados que reporta la Cruz Roja en el 2017 eran adultos y estaban en compañía de alguien. Los lugares que están catalogados como muy riesgosos para los bañistas son playa San Diego, en el municipio de Villa El Carmen; Pochomil, El Tránsito, entre León y Managua; y la costa de Paso Caballo, en Chinandega. En cuanto a los centros turísticos que no están en el mar, la laguna de Xiloá y El Trapiche son los más peligrosos.

Flores reveló que actualmente la presencia de socorristas de la Cruz Roja es nula en todos los balnearios del país, de manera que llamó a la población que visita estos lugares a tomar las recomendaciones de no meterse a lo profundo, no tomar licor y no descuidar a los menores.