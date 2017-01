Ante el juez el femicida de Matagalpa

Douglas Antonio Zamora Valle, acusado de cometer el femicidio de Yessenia Suyén Montenegro Morán, de 23 años, fue capturado por la Policía Nacional y puesto a la orden del juez.

A mediodía de ayer, inició la audiencia preliminar en los juzgados de Matagalpa. El hecho sucedió la madrugada del 8 de enero en una gasolinera de esa ciudad. La joven murió a causa de un disparo en la cabeza.

El acusado quiso mostrarse arrepentido y llorando dijo que no tuvo la intención de asesinarla. Aseguró que estaba guardándose su pistola y que esta se disparó sola.

“Las pistola se me iba saliendo porque la llevaba en la parte de adelante, cuando yo me la saco no entra en la funda y cuando la trato de componer se me fue el disparo, yo nunca hubiera hecho eso, si es la madre de mi hijo”, dijo el procesado, quien fue acusado por el delito de femicidio, portación y tenencia ilegal de armas.

Sin embargo, el disparo fue en la cabeza y según sus familiares, la joven antes había puesto denuncias por agresiones debido a que sufría violencia física y psicológica. Antes de asesinarla habían estado discutiendo, de acuerdo con versiones de los testigos.

Al matarla, huyó en un vehículo que se vio involucrado en un choque , por lo que lo llevaron al hospital y de ahí también se fugó.

“Yo salí loco, salí desorientado, después que me accidenté fui al hospital, llegó un tío a traerme, me le bajé en un semáforo y de ahí busqué cómo venirme a entregar”, dijo. Pero no se entregó, la Policía lo capturó.

En el Ministerio Público también acusó a Yeser Maudiel Canales López por el delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia. Después de dar a conocer la finalidad de la audiencia, la dio por iniciada pero fue interrumpida por el fiscal Gerardo Barrera, quien pidió la privacidad por respeto a las víctimas y sus familiares, por lo que la juez pidió el desalojo de los medios de comunicación.

En las afueras del complejo judicial y frente a la Policía Nacional, la Red de Mujeres de Matagalpa reclamaron pidiendo justicia por el femicidio de Yessenia Suyén Montenegro Morán, y exigieron la pena máxima.