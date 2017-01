Taxistas y población atentos ante posible llegada de Uber

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), valoró como “un tema positivo” que empresas como Uber, Facebook y Google estén viniendo a conocer Nicaragua y explorar posibilidades de invertir en el país.

Uber Technologies Inc. es una empresa con presencia en más de 70 países que ofrece por medio de una aplicación móvil el servicio de transporte particular a través de una red de vehículos registrados.

El líder del sector empresarial enfatizó en que Nicaragua no le puede cerrar las puertas a ese tipo de inversiones, que traen consigo la modernización de los servicios.

Y al ser consultado por los periodistas sobre el malestar que ha causado en los taxistas la introducción de ese servicio, Aguerri respondió: “nosotros (sector privado) siempre hemos sido avocados al diálogo”.

Lea: Uber lanza servicio dirigido a empresas en Costa Rica

“Por supuesto que si hubiera en realidad un interés, posteriormente a estas visitas, de desarrollar una posibilidad de llegada de Uber tendríamos que sentarnos con los diferentes sectores de transporte, buscando como no afectar a nadie”, aseveró el presidente del Cosep.

Insistió en que lo que el sector privado está buscando es cómo hacer realidad el hecho de que no se puede detener la tecnología.

“Eso es como que alguien venga y diga que no podés tener Netflix en la televisión de tu casa, o como que alguien venga y diga que no podés tener WhatsApp en tu celular, que no podés tener Facebook en tu teléfono, o que no podés usar Air bnb para conseguir un departamento al lugar donde vos vas”, ejemplificó Aguerri.

Dijo que ese tipo de “situaciones ya están más allá de nosotros y en todo caso lo que se tiene que hacer es hacerlo bien y ordenadamente, sin que se afecte a otros sectores”.

Aguerri de igual forma aclaró que aún “no es una realidad” la llegada de Uber al país, y que además esa empresa tiene un segmento de mercado distinto al cliente tradicional de taxi, porque “una persona que usa Uber tiene que tener una tarjeta de crédito, tiene que tener un teléfono inteligente, que no usa el sistema de taxi”.

Reynaldo Bermúdez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis Independientes (Unicotaxi) y Vidal Almendárez, titular de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicootaxi) argumentan que de concretarse la instalación de Uber en el país esta vendría a generar una competencia reñida con la ley y a saturar el servicio.

También: Uber sueña con vehículos voladores para desatascar transporte urbano

El directivo mencionó que tan solo en Managua están registrados cerca de 12,000 unidades de taxis, a los cuales se agregarían aquellos conductores privados que a través de la aplicación podrían ofrecer sus servicios de transporte remunerado.