Arce: Uber no existe en Nicaragua, pero analizan las condiciones de este país

El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo la mañana de este jueves que “Uber no existe” en Nicaragua, aunque admitió que representantes de esa empresa analizan la posibilidad de ofrecer su servicio en este país.

Arce comentó que lo que ha generado esas expectativa es la presencia en Managua de un representante de Uber al Nica Tech Summit 2017, que se efectuará este sábado.

“No, si no existe Uber. Lo que pasa es que hay un evento que comienza mañana, creo, de tecnología y cosas por el estilo, y uno de los que vienen es el director regional de Uber a explicar su experiencia. Eso los motivó a venir antes a conocer el país y a ver si hay posibilidades de montar un negocio”, dijo Arce.

El representante de Uber que estará en el Nica Tech Summit 2017 es Humberto Pacheco, gerente general para Centroamérica.

Al igual que ayer lo hizo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Pirvada (Cosep), Arce no cerró hoy las puertas a la llegada de empresas como Uber, que traen nuevas tecnologías.

“Es como si ahorita los dueños de tienda comiencen a decir 'prohíban el uso de Alibaba-Amazon', porque si no ya no me van a venir a comprar aquí”, ejemplificó.