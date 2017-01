Uber modernizaría el modelo de transporte selectivo

El viernes pasado a las diez de la noche José Ángel Gutiérrez, un joven de León que vive y trabaja en Costa Rica, se movilizó desde La Carpio hasta el centro de San José usando el servicio de transporte privado Uber, que funciona a través de una aplicación móvil. A él y sus tres amigos el viaje les costó 3,800 colones (200 córdobas), lo que equivale a 50 córdobas cada uno.

En cuestión de 10 minutos el vehículo estaba en el lugar que el nica le había indicado a la aplicación para que el chofer lo recogiera junto a sus amigos y los llevara a una discoteca en el centro de San José, ubicada a 11 kilómetros de distancia.

“Para salir a pasear o a divertirse Uber es lo mejor. Yo tengo mi carro pero cuando voy a tomar no me gusta manejar, entonces Uber se convierte en lo más rápido y seguro porque no necesito llevar dinero, ya que todo se paga desde el teléfono”, relata Gutiérrez.

Uber aún no llega a Nicaragua y ya los taxistas empiezan a pronunciarse en contra. “Eso no se debería aceptar porque vendría a golpear directamente nuestra economía y nos quitarían a la mayoría de clientes que vienen de otro país y están acostumbrados a usar Uber”, dice Constantino Ugarte, de la Cooperativa de Servicio de Taxi del Aeropuerto, en Managua.

En cambio taxistas como Steven Argüello, de la Cooperativa 23 de Agosto que también funciona en el aeropuerto, se muestran escépticos sobre la posible llegada de Uber y es directo al decir que “eso no va pegar aquí en Nicaragua, porque nosotros estamos acostumbrados a levantar la mano en la calle y tomar el taxi”.

Se estima que en la capital al menos 12,000 taxis operan de forma legal.

Sin embargo, al realizar un sondeo a través de redes sociales, el 70% de los usuarios respondió que sí usaría el servicio.

El presidente de Fenicootaxi, Vidal Almendarez, dice que el sector taxista rechaza la llegada de Uber porque “afectaría la economía a un sector de taxistas que está altamente golpeado por la competencia desleal de al menos tres mil taxistas ilegales, solo en Managua”. Almendarez explica que permitir el ingreso de esta compañía al país implicaría una reforma a la Ley de Transporte, ya que hasta ahora para brindar el servicio se debe tener una concesión autorizada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

OFERTA

Los taxistas del aeropuerto tienen una tarifa estipulada de entre 15 y 20 dólares desde la terminal aérea hasta el centro de Managua, una distancia estimada entre 10 y 12 kilómetros en dependencia del destino. Esa es la misma distancia que José Ángel Gutiérrez, nica que vive en Costa Rica, recorrió desde La Carpio hasta el centro de San José por el equivalente a siete dólares. Uber cobra sus tarifas por kilómetro recorrido.

REQUISITOS PARA SER UN UBER

En todos los países adonde ha llegado Uber, siempre ha habido protestas de los taxistas, ya que acusan a la empresa de competencia desleal. Pasó en Costa Rica, Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador, por mencionar ejemplos.

Sin embargo, ser un chofer de Uber se ha convertido en la fuente de ingresos extras de personas empleadas o desempleadas que se dedican a brindar el servicio con vehículos propios o rentados.

En la página web de Uber, se indican los requisitos que una persona debe cumplir para ser un conductor autorizado por la empresa y explican que cada conductor decidirá las horas en que quiera trabajar. En Costa Rica más de 7,000 personas brindan el servicio, según datos de la compañía.

Para que Uber apruebe a un conductor debe ser mayor de 21 años, tener licencia de conducir vigente, presentar un certificado de antecedentes penales, una tarjeta de Registro Único de Contribuyente (RUC), tarjeta de circulación del vehículo vigente, certificado de inspección mecánica y seguro del vehículo.

NICAS REACCIONAN

Desde que se supo que dirigentes del sector privado manifestaron el interés de la compañía con sede en California sobre una posible apertura en Nicaragua, el tema se ha convertido en uno de los más comentados en redes sociales.

Al realizar la consulta a través de la cuenta en Facebook de El Nuevo Diario, Roberto Martínez expresó que la llegada de Uber al país “ayudaría a reducir los índices de accidentes ocasionados por personas que conducen en estado de ebriedad cuando salen a desestresarse, pues solo llamarían a un Uber para ir o regresar. A la misma vez estarían más seguros en cualquier hora de la noche, ya que la compañía brinda todos los datos del conductor”.

Arce: " Es la empresa de transporte más grande del mundo"

MANUEL BEJARANO

El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, aclaró ayer que “Uber no existe” todavía en Nicaragua, pero no cerró las puertas a que lleguen empresas como esa al país, con nuevas tecnologías.

“Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. Ustedes han asistido a conferencias donde ponen tres grandes ejemplos del mundo hoy en día. Uno de ellos es Uber. Es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene vehículos. ¿Qué es lo que funciona? Esto (señaló su teléfono celular). Airbnb es la empresa de hospedaje más grande del mundo".

"Maneja millón y pico de habitaciones y no tiene ni un solo cuarto. ¿Cómo funciona eso? Vos te inscribís. En mi casa yo puedo alquilar un cuarto".

"Y ellos lo tienen ahí. Si alguien anda buscando donde hospedarse. 'Ve ahí hay un cuarto, me gusta y además el señor se ve serio. Ahí me quiero quedar en vez de ir a un hotel'".

"Y la tercera es Amazon (que ahora se la llevó en el saco la china Alibaba), que son las tiendas más grandes del mundo y no tienen un solo local para ventas. Vos te metés ahí (cibernéticamente) y comprás lo que querés”, argumentó el funcionario.

Insistió en que “es un nuevo mundo” y dejó entrever que el país no puede negarse a que ese “nuevo mundo” entre.

“Es como si ahorita los dueños de tienda comiencen a decir que prohíban el uso de Alibaba y Amazon, porque si no ya no me van a venir a comprar aquí, a Galerías o al mercado Oriental. O que comiencen a protestar los hoteles, porque van a decir 'mirá ese maje está alquilando cuartos'. Y ese sí ya está operando. Airbnb ya opera aquí. En Granada y en Rivas muchas casas de esas la conseguís a través de ese método”, ejemplificó.