Policía arresta y luego libera a cuatro personas por caso “Furia y toro”

Un operativo ejecutado por oficiales de la Policía Nacional de Carazo y Managua dejó a cuatro personas detenidas momentáneamente entre miércoles y jueves por ser supuestas colaboradoras de Herlio José Jarquin Cortés, alias “Furia y toro”, quien se escapó de la cárcel hace un par de años, es acusado por homicidio y violación, y mantiene en zozobra a la población de Diriamba.

Beymar Antonio Mendieta Vado, Ana Maria Gautiérrez Vado, Manuel Antonio Aguirre Vado y Migdonio Aguirre Vado, todos familiares, son los capturados y trasladados a las celdas preventivas de la estación policial de Jinotepe, en calidad de sospechosos de dar alojamiento al fugitivo más temido y buscado del departamento de Carazo.

“Furia y toro” disparó la tarde del jueves a un ciudadano de la comunidad de Santa Lucía, en la ciudad de Diriamba, Carazo, siendo esa la última información que se obtuvo de él, quien es considerado muy peligroso.

Beymar Mendieta y Ana Gutiérrez fueron capturados la noche del pasado miércoles, pero por falta de pruebas recuperaron su libertad. Sin embargo, ayer los apresaron por segunda vez, siendo remitidos hacia Jinotepe nuevamente para seguir con las investigaciones.

Manuel Tardencilla, abogado defensor de cuatro de las personas detenidas, comunicó que a eso de las cuatro y media de la madrugada de hoy fueron puestos en libertad, porque tampoco encontraron pruebas que involucren a estas personas con prófugo de la justicia.

“Mis clientes dicen que ya sienten temor de que la Policía se los lleve presos cada vez que ese hombre comete un delito, así que procederemos a meter un recurso de amparo ante el tribunal de justicia ubicado en la ciudad de Masaya”, dijo Tardencilla.

Debido al encarcelamiento de las cuatro personas originarias de Buena Vista del sur, propiamente del lugar conocido como el Chanal, comunidad perteneciente a la ciudad de Diriamba, pobladores vecinos y familiares se levantaron en protesta a eso de las 12:00 a.m. de este viernes, reclamando justicia y libertad para las personas que consideran inocentes.

“Yo no conozco personalmente a ese hombre, yo no sé por qué la Policía viene y nos saca de aquí, deberían de investigar mejor quiénes son las personas que verderamente ayudan a ese hombre (“Furia y toro”), que limpien mi imagen porque yo no soy capaz de ayudar a un asesino que hasta a mí me puede matar, tampoco no tenemos nada qué ver”, expresó Ana María Gutiérrez.

Hasta el momento, el resguardo policial continúa en las zonas rurales de la ciudad de Diriamba haciendo el uso de la técnica canina.

El caso de “Furia y toro” saltó al tapete nacional luego de que cortara el brazo a un poblador en Diriamba. La historia puede leerla haciendo click aquí.