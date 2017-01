Iglesia católica pide prudencia a conductores

El cardenal Leopoldo Brenes, hizo un llamado a la prudencia de los conductores al momento de transitar en las vías para evitar que siga elevándose la cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito.

“Aquí lo que se necesita es una cultura de conducir bien. Ser más prudente, respetar las señales de tránsito y ser consciente de la responsabilidad que nosotros los conductores llevamos al volante”, dijo el líder religioso durante la misa en honor a San Sebastián en Carazo.

Brenes, crítico la actitud inconsciente de la población que no toma medidas de precaución para evitar más muertes en las carreteras, y propuso acciones administrativas para evitar la reincidencia de algunos conductores involucrados en accidentes fatales.

Las autoridades insisten en que promover la educación víal desde la infancia es la clave para cambiar la cultura de conducir.

“Vemos a cada rato las noticias de accidentes y muertes por accidentes, pero por un oído nos entra y por otro nos sale. Yo diría que aquella persona que comete un accidente grave en cambio de aplicarle una multa, lo que deberían hacerle es suspenderle la licencia de por vida”, dijo.

Agregó: “elevar los costos de las multas no es la salida para frenar los accidentes de tránsito. Yo he visto muchas veces que se aumenta el precio del licor y la gente sigue bebiendo. Repito el aumento de las multas no es la solución”.

TIEMPO DE CAMBIAR

El obispo de chontales y Río San Juan monseñor Sócrates René Sandigo Jirón, dijo: "uno abre en el internet los periódicos y se encuentra que el primer día el año hay un atentado de 39 muertos en Turquía, uno abre los diarios de hoy y encuentras una masacre en Costa Rica de cinco jóvenes degollados entre ellos una nicaragüense, uno abre los medios y encuentras una matanza en Honduras y dentro de los muertos un nicaragüense. Estamos manchando la tierra de sangre humana. Abre los periódicos y se encuentra que en Nicaragua la mayor parte de la gente se está muriendo en accidentes de tránsito. También Acoyapa ha sido noticia en cuestión de accidente. Es la urgencia mis queridos hermanos de hacer algo, de cambiar, de proteger esa criatura y está en nuestras manos, está en nosotros hacerlo".

