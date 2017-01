Entregan “Tu Casa Soñada” a ganadores

El Grupo Multicentro, ND Medios y Condominio Nuevo Horizonte entregaron ayer una vivienda a Engell López García, ganador de la promoción “Tu Casa Soñada”, que se rifó el 14 de enero.

López y su esposa Yelba Cruz indicaron a El Nuevo Diario que se encontraban muy felices por el premio. Actualmente habitan en el km 19.5 de la carretera nueva a León, pero hace mucho tiempo querían mudarse al centro de Managua.

Durante la entrega el favorecido dijo que no podía creer la noticia el pasado 14 cuando le avisaron que había ganado la rifa, sin embargo, la verdadera emoción la experimentó ayer al momento de recibir las llaves de la casa, “hasta ahora estoy sintiendo la emoción, ahorita me cayó el 20 de que me gané la casa”, dijo López García.

También dio gracias a los patrocinadores por el premio, a Dios y a su esposa, quien era la que insistía en llenar los cupones y llevarlos a los centros comerciales del Grupo Multicentro.

TRES MILLONES DE CUPONES

Para participar llenaron unos 65 cupones. Según los organizadores en total se llenaron más de tres millones de cupones distribuidos entre los cuatro centros comerciales del Grupo Multicentro.

La casa fue entregada por Mario Sáenz, gerente general del Grupo Multicentro. Además estuvieron presentes Alicia Aragón, gerente de Multicentro las Brisas; Jesmar Morales Icaza, gerente de proyectos Nuevo Horizonte; Carlos Flores, representante de radios Coasa.

La vivienda que recibió el matrimonio López-Cruz está semiamueblada, modelo Anochecer y tiene una extensión de 85.81 metros cuadrados.