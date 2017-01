Nicaragua es referencia en película "La La Land"

"La La Land", la película que acaparó este martes las nominaciones de los premios Óscar y que arrasó en los Globos de Oro, donde se llevó los siete a los que estaba nominada, presenta en una de sus escenas a Nicaragua como un país de destino turístico.

En la escena en la que se menciona Nicaragua aparece la actriz principal Emma Stone, quien interpreta a Mia en la película, junto a la esposa y el hermano de su novio, quienes en una cena comentan que tenían pensado venir de vacaciones a Nicaragua, sin embargo no lo hicieron porque no sabían si era seguro este país.

-“Pensábamos en ir a Nicaragua, solo que Nicaragua es subdesarrollado”-

-¿Es un poco subdesarrollado?-

-“Si es un poco más, no sé si sea seguro ir allá”-

-“Si, no sea si sea seguro”-

Esta es la conversación de una de las escenas de la película a la que se hace referencia a Nicaragua.

A inicios de este año distintos medios internacionales han destacado a Nicaragua como un país turístico y destino para viajar en 2017. Nicaragua aparece en la posición número seis entre los diez países que hay que visitar en 2017, según The Rough Guide, de origen inglés. La revista Travel & Leisure, también incorporó a dos destinos del país en la lista de los 50 mejores lugares para viajar en 2017.

Según el último informe estadístico de la Policía Nacional en el 2016 se registró en Nicaragua siete homicidios por cada 100,000 habitantes, uno menos con respecto al 2015 (ocho homicidios por cada 100,000).

"La La Land" es una película musical estadounidense, dirigida y escrita por Damien Chazelle. La película es una versión moderna del musical hollywoodense, cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños.

El filme aspira a llevarse la estatuilla de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor canción original (por "Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars") y mejor banda sonora. También compite en las categorías de mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor guion original.

"La La Land" ha sido comparada con películas como "Titanic" (1997) y que "All About Eve" (1950), las cuales llegaron a los Óscar con la misma cifra récord de 14 nominaciones.