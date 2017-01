“Si Trump deporta a los indocumentados, la economía norteamericana se detiene”

Cinco días han pasado desde que Donald Trump tomó las riendas del Gobierno estadounidense y ya hay cambios. Retiró la participación de su país en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) tan solo tres días después de asumir su cargo.

A criterio del economista y exdiplomático Francisco Aguirre Sacasa, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del TPP es beneficioso para Nicaragua ya que ese acuerdo incluiría a Vietnam, un país que cuenta con la capacidad de venderle a Estados Unidos productos en mayor volumen y en menor precio.

Aguirre Sacasa también se refiere a las promesas en materia de inmigración hechas por Donald Trump en período de campaña, como deportar a los indocumentados, algo que no considera viable. También recomienda al Gobierno nicaragüense mantener una relación “muy cuidadosa” con Estados Unidos, que está siendo gobernado por un presidente “que todavía no ha dado un lineamiento claro en cuanto a Latinoamérica”.

¿Qué impacto tendrá en Nicaragua y la región la salida de Estados Unidos del TPP?

Donald Trump firma una declaración en donde dice que Estados Unidos no va continuar con el TPP, pero ese acuerdo comercial no fue aprobado nunca por los Estados Unidos. Ese acuerdo de libre comercio con los países de la cuenca del Pacífico era muy peligroso para Nicaragua. Iba incluir a Vietnam, un país que es una versión pequeña de China que con un acuerdo de libre comercio tiene la capacidad de golpearnos a nosotros muy fuertemente porque pueden producir las mismas cosas que nosotros exportamos a Estados Unidos pero en mayor volumen y a menor precio.

Aquí en el país el Cosep, AmCham (Cámara de Comercio Americana de Nicaragua) y el mismo Gobierno estaban preocupados porque ese acuerdo prosperara y con el hecho de que Trump lo ha terminado de sepultar gana punto político allá, pero lo que hace es mandar un mensaje bien claro y es que los Estados Unidos, que se ha visto perjudicado por lo que él llama los tratados de libre comercio, no va seguir con esos y en el caso de los que ya existen van a tener que ser renegociados. Trump anda en un plan populista, nacionalista y proteccionista que tienen a todo el mundo alborotado.

El Cafta, que ha provocado que Estados Unidos sea el principal socio comercial de Centroamérica, ¿podría correr peligro?

Creo que el escudo que tiene el Cafta es que es mucho menos visible y si bien es cierto que países como Nicaragua tienen un superávit muy grande con los Estados Unidos gracias al Cafta, es minúsculo comparado al tamaño del déficit comercial que tienen ellos con la República Popular China o con México. Cada vez que Trump habla de que va a proteger a Estados Unidos contra la competencia desleal que hay en el mundo siempre señala a estos dos países y hasta la fecha no ha mencionado a ningún país Centroamericano.

Trump ha mostrado una política agresiva contra las empresas estadounidenses que invierten en otros países.

Esto me lleva al discurso que dio en su investidura. Él no mencionó para nada el tema de inmigración pero volvió al tema del comercio, él insiste en el tema porque sabe que lo que le va importar a los estadounidenses es cuántos empleos con buenos salarios puede crear y cuánto va crecer la economía. En la política lo único que cuenta es la economía.

Donald Trump tiene que comprender que la globalización también le ha traído enormes beneficios a Estados Unidos. Tomemos como ejemplo la industria automovilística. De las diez principales compañías que venden autos en Estados Unidos, siete son extranjeras y muchas producen para vender en el mercado local y exportar. Si Trump le aprieta mucho la tuerca a la comunidad empresarial norteamericana aquellas van a resistir, pero si se pone a presionar demasiado por ejemplo a Toyota, esa empresa puede decir que cierran su fábrica en Estados Unidos sobre todo si el sector empresarial extranjero decide hacerle frente y eso no le conviene.

El consumidor estadounidense, que es el rey de la pirámide económica norteamericana, se ha beneficiado enormemente de la globalización. Pueden comprar ropa, zapatos, carros a precios que como porcentaje de su ingreso son los más bajos que han existido en los últimos 50 años. En algunos casos pueden decir “apoyo a Trump y hay que sacar a los extranjeros”, pero cuando empiezan a ver que el precio de lo que están comprando empieza a subir por el arancel del 35% entonces vamos a tener una respuesta completamente diferente.

La embajadora Laura Dogu afirmó que la agenda de Donald Trump con Nicaragua se basará en tres temas: prosperidad, seguridad y democracia, ¿qué apreciaciones tiene al respecto?

Esos son los tres grandes pilares de la política norteamericana con todo el mundo. Creo que Laura (Dogu) tiene razón al decir que esos son los tres temas en agenda, pero cuidado y Donald Trump agrega un cuarto pilar y es el temor de todos nosotros: la equidad comercial.

Puede ser que los temas sean los mismos pero los instrumentos que puede usar el nuevo gobierno pueden ser diferentes. La forma de la colaboración estadounidense para con nosotros puede cambiar mucho y creo que ella como funcionaria que es está ejerciendo lo que llamaría una prudente paciencia de cara a una administración, que todavía no ha dado un lineamiento claro en cuanto a Latinoamérica.

El sitio web en español de la Casa Blanca fue eliminado, ¿qué indican estas pequeñas señales?

Lo que te demuestra es que hay cierta desorganización en la Casa Blanca, que es el resultado de una transición radical como la que se está llevando a cabo. Estamos pasando de un gobierno que tenía ocho año de estar en manos de los demócratas y con una fuerte mayoría en el Senado, a un gobierno en el que toda la palanca del poder ha pasado al Partido Republicano, pero teóricamente porque Donald Trump no es republicano, fue el abanderado del partido y ese fue el vehículo que usó para lanzarse a la Presidencia.

Eliminar el sitio web lo veo como desorganización pero no como algo que demuestra que Trump no tiene interés de mantener relaciones armoniosas con la comunidad hispana, que es inmensa. Es la minoría más grande: el 16% de la población estadounidense es de descendencia hispana. A él no le conviene.

¿Usted cree que Trump en realidad va a cumplir con sus amenazas en materia de inmigración?

Si ahorita uno se pone a darle credibilidad a todo lo que él está diciendo, el mundo entero estaría listo para irse en un precipicio. Él ha hecho más de 200 promesas y muchas con un lenguaje muy duro no apropiado para un jefe de Estado. Dijo barbaridades de los mexicanos y que “tal vez alguno puede ser bueno” y le saca enorme réditos a eso con la promesa de construir un muro en la frontera y que los mexicanos lo pagarían.

También dijo que iba a deportar a los indocumentados, pero yo creo que esos elementos no se van a cumplir porque en los Estados Unidos de los 11 millones de indocumentados que hay, si Trump fuera a deportar a estas personas se detiene la economía norteamericana y habría un rechazo de la sociedad civil. Lo que yo creo es que va tratar de fortalecer la frontera, devolver a los que agarran intentando cruzar la frontera y que sí va tratar de deportar a los latinoamericanos que han cometido crímenes serios y están presos.

¿Cómo debería ser la relación de Nicaragua con el nuevo gobierno estadounidense?

Muy cuidadosa. Eso me lleva al tema de la OEA y la Nica Act. Yo dije el año pasado que las relaciones del Gobierno de Nicaragua con el estadounidense habían pasado de correctas pero no cordiales, a correctas pero malas. Todo esto empieza a mediados del año pasado cuando le quitan la personería jurídica al PLI, expulsan a tres funcionarios norteamericanos y empiezan a tomar una serie de acciones que enviaron señales negativas a Estados Unidos, eso para mí es lo que precipita la Nica Act, que afortunadamente no pasó en el Senado. Ahora puede ser que el nuevo Gobierno se esté instalando y esté desorganizado, pero el Senado no lo está y los senadores latinoamericanistas están con los ojos puestos en Nicaragua.

Senadores como Marco Rubio y Ted Cruz que tienen los ojos puestos en nosotros y el creer que no va revivir el tema de la Nica Act es equivocarse. La Nica Act significaría cortar a la mitad la ayuda que se da al programa de inversión pública al gobierno de Nicaragua y eso sería un golpe fuertísimo para la economía. Por eso Nicaragua debe manejar de una manera sumamente cuidadosa su relación con los Estados Unidos, sobre todo con un presidente cuyo norte no está claro.

En cuanto al informe de la OEA viéndolo de una forma balanceada, el hecho de que fue consensuado y no hubo un informe por separado es positivo, el hecho de que el Gobierno y la OEA hayan acordado volverse a reunir el 28 de febrero para firmar un memorándum de entendimiento es positivo porque le da casi seis semanas al Gobierno y la OEA de valorar si esta va ser la forma definitiva del acuerdo porque se habla de tres años para evaluar lo que son cuestiones técnicas de nuestro proceso electoral. Yo no creo que en Washington exista un ambiente para tolerar tres años de estudios.

El diplomático

Francisco Aguirre Sacasa

Edad: 72 años

Fue embajador de Nicaragua en Washington (1997-2001), excanciller de la República.

Estudió en la Universidad Georgetown y en Harvard, Estados Unidos, donde se graduó en Economía, Historia y Ciencias Políticas y obtuvo un doctorado en Derecho.