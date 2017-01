Costanera apunta a crear corredor turístico con Costa Rica

Empresarios del sector turismo consideran que la construcción de la carretera Costanera, en el Pacífico de Nicaragua, permitirá captar a viajeros europeos y norteamericanos que están llegando al Aeropuerto Internacional de Liberia, Costa Rica.

Para ello se necesita, según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), un puesto fronterizo turístico en la comunidad El Naranjo, al sur de Rivas, el cual permitiría aumentar el flujo de vacacionistas.

El aeropuerto de Liberia está a 88 kilómetros de la frontera en Sapoá, Rivas.

“Hemos planteado un puesto fronterizo por todos los problemas que se ven en Peñas Blancas, y tenemos muy cerca de El Naranjo al aeropuerto de Liberia, que recibe cerca de un millón de turistas al año”, comentó la presidente de Canatur, Lucy Valenti.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, también informó que hoy se instala la Comisión Nacional de Turismo y en ella se planteará cómo se va a desarrollar el proceso de licitación de esta obra vial.

A la vez, Aguerri indicó que la carretera Costanera es un proyecto que impulsará al sector turístico de la región y señaló que la semana próxima habrá una reunión en Nicaragua y Costa Rica en la que se planteará el puesto fronterizo El Naranjo.

Oportunidades

“Es un proyecto que no solo va a traer inversiones sino que brindará oportunidades a las zonas costeras a desarrollarse y crecer, porque van a surgir pequeños negocios que van a brindar servicios a otras inversiones”, planteó Lucy Valenti.

Por su parte el economista Mario Arana, valora el proyecto como positivo, considerando que el turismo es uno de los más dinámicos de la economía, “con niveles de productividad por encima de otros sectores y que tiene muchísimo potencial en Nicaragua”.

Raúl Calvet, gerente general de Calvet y Asociados, firma especializada en asesoría de inversiones turísticas, considera que el proyecto continuará consolidando los esfuerzos por potenciar al país como un destino turístico importante y brindará más desarrollo a la zona de Tola, en Rivas.

“Lo que más nos gusta es que se hará de una manera práctica y ejecutiva, no va a volver a cometerse errores del pasado en el que se hicieron grandes estudios y no se quedó en nada, sino que más bien se perdieron fondos de organismos donantes. En el gobierno de don Enrique (Bolaños) una empresa española y salvadoreña y recomendaron algo totalmente desproporcionado para Nicaragua y no se pudo hacer nada, era demasiado pretensioso una carretera de un millón de dólares el kilómetro, y no era solo el costo sino que había que comprar derecho de vía nuevo”, afirmó Calvet.

Otro punto destacado por Calvet está referido al hecho que con la implementación de este proyecto continuará consolidando los esfuerzos por potenciar al país como un destino turístico importante y brindará más desarrollo a la zona de Tola, en Rivas, una de las áreas que mejor proyección han alcanzado en años recientes.

“Hubo un tiempo que se veía mucha emigración, sin embargo, en años reciente hemos podido confirmar que ha habido mejora en la estructura familiar en Tola y en San Juan del Sur, porque mucha gente ha encontrado trabajo en la construcción y en los nuevos hoteles que hay y aún se requiere de gente capacitada”, señaló Calvet.

La Costanera es un catalizador de la industria turística afirma también Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), ya que con la puesta en marcha del proyecto se mejorará el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio de telefonía y dinamizará la inversión privada a lo largo de la carretera.

Aumentar servicios básicos

Beneficios • El gerente general del Parque Maritímo playa el Coco, Rodolfo Chavez, aseguró que con la carretera la cantidad de turistas incrementará, pues actualmente el camino de 18 kilómetros que une a San Juan del Sur con este complejo turístico se encuentra deteriorado.

Las playas de Carazo también serán dinamizadas por la construcción de la carretera, comentó Adolfo Chamorro, empresario turístico de Carazo. Chamorro dijo a El Nuevo Diario que la carretera, la cual une los municipios de Jinotepe, Diriamba con Casares y La Boquita se encuentra en buen estado; sin embargo, para llegar a las playas de Huehuete, Tupilapa y el Tránsito los turistas transitan en carreteras en malas condiciones.

En esta zona también es necesario crecer en tendido eléctrico y desarrollar el servicio de internet, comentó Chamorro, quien considera que la construcción de la Costanera atraerá todo estos servicios.

La voz

José Adan Aguerri (COSEP) “Tenemos que impulsar el turismo porque permite generar mucho más rápido el empleo”.

Lucy Valenti (CANATUR) “Tenemos muy cerca de El Naranjo el aeropuerto de Liberia, que recibe cerca de un millón de turistas al año”.

Mario Arana (ECONOMISTA) “La idea es altamente positiva para un sector que es de los más dinámicos de la economía, con niveles de productividad por encima de otros sectores”.

Leonardo Torres (CANTUR) “Con la puesta en marcha del proyecto se mejorará el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio de telefonía y dinamizará la inversión privada”.