IML: Violencia contra la mujer es epidemia

El 60% de denuncias por violencia hechas en el Instituto de Medicina Legal (IML) son de mujeres. De 150,586 peritajes médico legales realizados por el IML, del 2013 al 2015, 90,830, fueron a féminas.

Una de las conclusiones del estudio es que la violencia hacia las mujeres es un problema de gran magnitud en Nicaragua, ya que el país tiene una tasa de entre 104 y 289 pericias médico legales por violencia a la mujer por cada 100,000 habitantes, que supera los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indica que las tasas superiores a 10 por cada 100,000 son epidemia, dijo el IML.

Al menos 63,586 mujeres pasaron por uno o dos peritajes, víctimas de violencia física, psicológica, intrafamiliar y sexual, reveló el Estudio Nacional sobre la Violencia a las mujeres adultas, adolescente y niñas: un enfoque médico legal integral, realizado por el IML. La mujer es la principal víctima de los delitos de lesiones psiquicas, intrafamiliar y sexual, concluye el estudio. En lesiones psiquicas, de 36,375 peritajes que se realizaron en total por este delito, el 77% (27,858) fueron en mujeres. De igual manera en las pericias por violencia intrafamiliar, que fueron 27,214, el 81% (22,164) corresponde a mujeres. Por último, el total de investigaciones por delitos sexuales que son 17,457, tiene como mayoría a la mujer con el 83%, que corresponden a 15,624. Solo en el campo de las lesiones físicas, delito que generó la mayor demanda de servicios médico legales, los hombres son las principales víctimas. De 67,610 denuncias, los hombres representan el 63% (42,635) ante el 37% de mujeres (24,976). Las mujeres están involucradas en 208 denuncias por delitos contra la vida, mientras que los hombres en 1,423.

Víctimas jóvenes

El estudio que presentó el IML a miembros de la Comisión de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a jueces especializados y peritos forenses, señala que una gran parte de mujeres víctimas son menores de 18 años. Al menos 22,164 de las féminas están entre los 13 y 18 años. De acuerdo con el IML, no tienen los elementos médico legales y científicos para poder demostrar la violencia que no deja lesiones en la mujer, es decir, lo que la OMS demonina sufrimiento por la violencia, que causa efectos psicosomáticos que producen enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales. En el 28% de las pericias médico legales, las víctimas no presentan lesiones físicas, precisó el estudio.

Alerta ama de casa

El ama de casa es la más vulnerable de todos los segmentos de las mujeres, revela la investigación de IML. El 34% de las 90,830 pericias médico legales corresponde a este sector. Luego le siguen las estudiantes con el 27%, en tercer lugar se encuentran las trabajadoras de servicio con el 11%. Al final están las mujeres profesionales y con nivel de educación técnico, con el 5 y 1% respectivamente.

