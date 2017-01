Anuncian ajuste salarial para los trabajadores del Estado

El Gobierno de Nicaragua anunció ajuste salarial para los trabajadores del Estado a partir del mes de enero. “El ajuste de enero se entregará en la tercera semana de febrero”, indicó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.

Murillo indicó que para los trabajadores del Ministerio de Educación (Mined) el incremento en las distintas especialidades corresponde al 9%. El ingreso para los docentes de la educación inicial pasa de C$7,200 a C$ 7,850. A los docentes de educación especial su salario incrementa de C$ 7,300 a C$ 7,960.

Respecto a los docentes de primaria y educación física Murillo afirmó que recibirán un aumento de C$ 600.

“Los trabajadores de la salud tienen un aumento del 8 al 12.85%, incluyendo a médicos especialistas y sub especialistas”, afirmó. Asimismo, la Vicepresidenta de Nicaragua indicó que los 13,652 colaboradores de la Policía Nacional recibirán un incremento del 5%.

Por otro lado señaló que los 116,947 trabajadores de 30 instituciones públicas recibirán el 5% de incremento en su salario.

A su vez indicó que el pago de planilla correspondiente a febrero se realizará el lunes 6 de ese mes.