Funides destaca entre 50 centros de pensamiento regionales

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) fue incluida por tercera ocasión entre los primeros 50 centros de pensamiento más importantes de América Latina y el Caribe (ALC), de acuerdo con el Índice Global de Think Tanks 2016, de un total de 774 centros que la reportan en esta área.

El Global Go To Think Tank Index Report publicado el 26 de enero por el Instituto Lauder de la Universidad de Pennsylvania es el décimo que se realiza y clasificó a 6,846 organizaciones a nivel global, a través de una encuesta internacional a más de 4,750 políticos, burócratas, periodistas, donantes y especialistas, además de comités de expertos con cientos de miembros.

Los criterios que utiliza para determinar el ranking son la calidad de las investigaciones, la incidencia en actores clave y público general, presencia en medios, prestigio del personal, independencia y rigor intelectual.

Esta es la segunda distinción que obtiene Funides en menos de un mes. Recientemente recibió una recertificación por ser una organización que implementa las mejores prácticas internacionales en los ámbitos administrativo-financiero y operativo, tras someterse voluntariamente a una auditoría ejecutada por la prestigiosa empresa certificadora suiza Société Générale de Surveillance (SGS), informó la fundación en una nota de prensa.

La Presidenta de Funides, Aurora Gurdián de Lacayo, comentó que “estos logros nos comprometen aún más a continuar con la elaboración, discusión, consenso y divulgación de propuestas de políticas y acciones que lleven a nuestro país a eliminar las barreras al crecimiento y poder así acelerar nuestro desarrollo y reducir la pobreza más rápidamente”.

Por su parte, el director Ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, aseveró que este reconocimiento refleja el trabajo que viene realizando todo el equipo de la organización, la cual tiene el compromiso de contribuir a través de análisis y propuestas al desarrollo económico y social de Nicaragua.

En Centroamérica, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), organización homóloga de Funides figuró también en el índice. Fusades ocupó el primer lugar de todos los centros de pensamientos centroamericanos.