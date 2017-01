Medidas de Trump afectan renovación de visas

Uno de los numerales de la orden ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, establece la suspensión inmediata del programa de exención de entrevistas de visado, el cual se había iniciado a implementar en Nicaragua desde junio del año 2016 y que permitía a los postulantes la renovación de su visa de negocios, turismo o tránsito.

“La sección ocho de la orden ejecutiva, literalmente dice: el Secretario de Estado deberá suspender de inmediato el programa de visas de Exención de Entrevista y asegurará el cumplimiento de la sección 222 del INA (Ley de Inmigración y Nacionalización por sus siglas en inglés), que requiere que todas las personas que buscan una visa de no inmigrante se sometan a una entrevista en persona, con las excepciones legales específicas (por ejemplo si alguien está hospitalizado)”, explica Humberto Castilla Toledo, propietario del negocio Visa para un Sueño.

Castilla señala que aunque la medida de Trump ha provocado el rechazo mundial debido a que suspende el ingreso mayoritariamente a ciudadanos provenientes de ciertos países musulmanes, existe un pragmatismo entre lo que el hoy presidente profesó durante su campaña electoral y la coyuntura actual que busca “una revisión profunda al sistema de inmigración estadounidense”.

Embajada explica

La Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua explicó a El Nuevo Diario los cambios a la disposición de entrevistas para la renovación de la visa, por medio de dos correos electrónicos, según las misivas, bajo la nueva orden ejecutiva “los solicitantes que anteriormente tenían una visa en la misma categoría y que expiró hace menos de 12 meses antes de realizar la nueva solicitud, no necesitarán una entrevista”.

La sede diplomática agrega que “anteriormente, los solicitantes que renovaban sus visas en la misma categoría tenían hasta 48 meses posteriores a la expiración para ser elegibles y no necesitaban hacer cita para su entrevista”.

No obstante, “el funcionario consular puede exigir a cualquier solicitante que comparezca para una entrevista en persona si alguna situación particular en que la información proporcionada en la solicitud o durante el proceso de selección indique cualquier motivo para un nuevo interrogatorio”, dice la correspondencia.

En el sitio web http://www.ustraveldocs.com/ni_es desde el cual se programa la cita para renovar la visa está presente un mensaje que indica: “Por orden ejecutiva de la presidencia de Estados Unidos, firmada el 27 de enero de 2017, la emisión de visa a nacionales de los siguientes países: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen han sido suspendidas con efecto inmediato hasta nuevo aviso (no menciona a Irán que está incluido en la orden ejecutiva). Si usted es un nacional, o posee doble nacionalidad de uno de estos países, por favor no programe una cita para solicitar la visa, ni pague ninguna tarifa de visa en este momento. Si usted ya tiene una cita programa, le solicitamos que no asista, ya que no podremos proceder con la entrevista para su visa”.

Y a renglón seguido agrega: “Por favor tenga en cuenta que ciertos viajes con propósitos oficiales de gobierno, relacionados con negocios oficiales con o en nombre de organizaciones internacionales designadas, en nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o por ciertos oficiales, no están sujetos a esta suspensión”.

Oposición en EE. UU. por medidas

CRÍTICA• Humberto Castilla, experto en tramitación de visas estadounidenses, menciona que pese a tratarse de una disposición promulgada por el presidente Donald Trump, las cortes de EE. UU. pueden revisar la constitucionalidad de la disposición, tal como ha ocurrido el fin de semana pasado, cuando una juez federal de Nueva York canceló las deportaciones de varios ciudadanos provenientes de países de mayoría musulmana.

“También hay muchas organizaciones no gubernamentales que están recopilando información para demostrar la inconstitucionalidad de la orden”, dijo Castilla.

Otro aspecto contemplado en la medida y señalado por Castilla es que se indica que se priorizará solicitudes de ingreso de refugiados sirios que profesen la religión cristiana por sobre la musulmana o cualquier otra fe.

De hecho, Castilla comenta que varios reportes periodísticos indican que funcionarios del Departamento de Estado están preparando un memorándum técnico que enviarán a Trump en el que le advierten que la medida generará animadversión en la comunidad musulmana residente en la Unión Americana.