Reclaman ruta comunitaria en Siuna

Comunitarios de las zonas del Indio, cerro Bonito y Las Delicias, jurisdicción del municipio de Siuna, Caribe Norte, intentaron protestar en las inmediaciones de la alcaldía en tres buses, pero fueron detenidos en la entrada a esta ciudad por un cordón policial.

Los comunitarios aseguran que están siendo perjudicados por la clausura de la ruta El Indio-Siuna, lo cual afecta la movilización de las familias que viven en estas tres comunidades. Sin embargo, la operación de esa ruta fue autorizada por el MTI, debido a que este corredor abarca parte de la vía troncal Siuna-Mulukukú.

Olga Delgadillo, comunitaria de El Indio, explicó que la cancelación de la ruta pone en riesgo los estudios de los jóvenes que hacen uso del medio para llegar hasta su centro de estudio. Delgadillo afirmó que “la cancelación de la ruta también afecta a los estudiantes que usan del medio para llegar hasta Tadazna para sus estudios”.

Delgadillo expresó que ahora tienen carretera, pero no así un medio de transporte que los traslade a Siuna. “Nosotros nos dirigíamos pacíficamente a la alcaldesa para solicitarle que nos escuche”, comentó Delgadillo.

“Queremos que la ruta no se nos quite, es más económica para nosotros, porque las otras nos dejan a medio camino, pedimos que se nos escuche”, dijo, por su parte, la ciudadana Rosa Emilia Muñoz.

Muñoz observó que le sale más económico contar con una ruta que llegue hasta la comunidad y su terminal sea la ubicada en el mercado de Siuna. “Nosotros somos pobres, esas otras rutas nos dejan a medio camino, debemos hacer uso de dos vehículos e incurrimos en más gastos”, comentó.

La alcaldesa Onilda Reyes Rocha dijo que la municipalidad no tiene problema en autorizar la concesión para dicho corredor, porque comprenden la demanda de las comunidades de sus rutas de transporte. Sin embargo, observó que es una situación que se debe revisar en conjunto con el Ministerio de Transporte e Infraestructura porque el corredor abarca parte de la vía troncal Siuna-Mulukukú. “Nosotros como alcaldía no tenemos problemas en autorizar un corredor hacia una comunidad, pero en este caso abarca parte de la vía troncal, por tanto no estamos autorizados para otorgar concesiones sobre la vía troncal”, aclaró.

Reyes explicó que existía un permiso temporal para que operara el corredor El Indio-Siuna; no obstante, los transportista de la vía Siuna-Río Blanco han denunciado ante el MTI que esta ruta recoge pasajeros del Guineo a Siuna, ocasionando inconformidad, por lo que la situación está en revisión por el MTI.

Alberto González, delegado regional del MTI, comentó que están programando una reunión para abordar el tema el viernes. “El problema es que hay una resolución de que no se pueden autorizar más rutas sobre los corredores intermunicipales”, señaló González.