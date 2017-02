Nicaragua continúa conquistando a turistas extranjeros

Gunnar Garfors un viajero noruego que visitó todos los países del mundo antes de cumplir los 37 años de edad, logró armar un ranking de sus 8 preferidos y entre ellos está Nicaragua.

En el 2012 Garfors visitó cinco países de cinco continentes en sólo un día, un récord que fue registrado por Guinness, incluso logró visitar aquellos países que no son reconocidos como soberanos por las Naciones Unidas.

Garfors en entrevistas a Medios internacionales dijo que le resultó bastante difícil elegir solo un país como su favorito, y por ende armó su top 8, en el que destaca las razones por las cuales eligió a cada país.

En referencia a Nicaragua, Garfors destacó que es un país con mucha diversidad y con naturaleza impactante. "Este es un país muy diverso ubicado entre Costa Rica y Honduras. Aquí encontrarás sitios legendarios para practicar surf, grandes oportunidades para bucear y naturaleza impactante", explicó el viajero noruego.

Los otros siete países elegidos por el viajero que hizo un récord Guinness son: Rumania, Madagascar, Islandia, Vietnam, Kiribati, Sierra Leona y Uruguay.

Esta no es la primera vez que Nicaragua es reconocida mundialmente como un país con alto potencial turístico. Recientemente un hotel ecológico de Nicaragua recibió la certificación Unique Lodges of the World de National Geographic.

La revista Rough Guides, de Reino Unido, ubicó a Nicaragua en el puesto número seis de su guía de países a visitar en 2017.

La revista Travel & Leisure también incorporó a dos destinos del país en la lista de los 50 mejores lugares para viajar en 2017.