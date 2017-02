3 de cada 4 personas con hepatitis C no saben que tienen la enfermedad

Sensibilizar a la población y brindar mayor información sobre los distintos tipos de hepatitis es la clave para combatir este virus que por ser asintomático se mantiene silencioso en Nicaragua, explica el doctor Carlos Quant Durán, infectólogo del Hospital Metropolitano Vivian Pellas.

En Latinoamérica solo 3 de cada 4 personas con hepatitis C no sabe que la tiene, y solo el 16% de los diagnosticados accedió al tratamiento en 2015, según el informe “Las hepatitis B y C bajo la lupa. La respuesta de salud pública en la Región de las Américas 2016”.

El peligro de no saber que se está infectado con hepatitis se debe a que el virus puede evolucionar en cirrosis, cáncer hepático e incluso la muerte si no es tratada a tiempo, revela el doctor Guillermo Porras, presidente de la Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI).

El doctor Quant Durán asegura que hay mejoras en cuanto al tratamiento de la hepatitis C, sin embargo, el sistema de salud público del país no lo tiene disponible, solo hay en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

“Antes del 2011 el tratamiento era el Interferón y la Ribavirina, pero provocaba efectos secundarios en las personas, incluso, hubo casos en los que recaían constantemente. Ahora hay antivirales disponibles, es un tratamiento que aproximadamente dura tres meses, y el 90% de los que lo cumplen, logran sanarse. Pero es costoso, incluso a nivel internacional”, dice.

Sheyla Silva, especialista en Infectología, explica que en Nicaragua hay avances en cuanto al tratamiento de las hepatitis. Sin embargo, revela que los pacientes que reciben transfusiones o hemodiálisis en los hospitales públicos son vulnerables a adquirir la hepatitis C.

Silva recomienda a las personas que si notan una tonalidad amarilla en su piel y en la parte blanca de los ojos, náuseas, algunas fiebres y orina de color oscura asistan al hospital, ya que estos síntomas evidencian la presencia de la hepatitis.

En la región

En la región unos 2.8 millones de personas presentan la infección crónica por el virus de la hepatitis B y unas 7.2 millones por la hepatitis C, según el primer informe sobre esta enfermedad publicado el pasado 18 de enero por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Silenciosa

Massimo Ghidinelli, jefe de la unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual de la OPS/OMS, detalla en el informe que las hepatitis son una epidemia silenciosa porque las personas que la tienen no presentan síntomas hasta que el hígado está afectado.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que en Latinoamérica cada año las hepatitis B y C causan la muerte de unas 125,000 personas, esto representa más fallecimientos que los causados por la tuberculosis o por la infección del VIH.

El doctor Ángel Mendoza, de la Clínica de Especialidades Médicas, comenta que la vacunación en los recién nacidos es la mejor manera de evitar esta enfermedad a lo largo de la vida, pero esto no significa que no se pueda presentar en la etapa adulta.

“La hepatitis A puede afectar a cualquier persona, aunque normalmente afecta más a los adultos que a los niños. Al igual, la hepatitis B afecta más a los adultos, rara vez a los niños”, detalla.

En cuanto a la hepatitis C, el doctor Mendoza explica que también esta afecta siempre a los adultos. “Está relacionada por eso con una cantidad considerable de personas que tienen infección crónica y que por ende desarrollan cirrosis o cáncer de hígado”, comenta.

Los especialistas coinciden en que Nicaragua debe formular planes nacionales de educación y concientización sobre esta enfermedad, ya que el Ministerio de Salud (Minsa) no cuenta con estadísticas que muestren la gravedad del padecimiento en el país.

Transmisión

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la hepatitis A es causada generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados.

Mientras que las hepatitis B, C y D se producen por el contacto con la sangre o líquidos corporales de una persona ya infectada.

Asimismo, hay registros de infecciones de hepatitis B,C y D adquiridas durante procedimientos médicos invasores en donde se utiliza equipo contaminado.

En el caso de la hepatitis B, según la OPS, también se puede dar la transmisión de la madre al bebé durante el parto.