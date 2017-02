Taxistas protestan indefinidamente en Juigalpa

Taxistas individuales y de cuatro cooperativas del municipio de Juigalpa realizaron ayer una protesta pacífica frente a las instalaciones de la alcaldía. Ellos demandan la erradicación de 30 taxis piratas y la regulación del parqueo de los buses. La protesta inició desde tempranas horas. Mientras esta se desarrollaba, el lugar era resguardado por agentes policiales, al igual que la casa del Frente Sandinista.

Juan de Dios Peralta, de la cooperativa “Rogelio Sandoval” y presidente del consejo de transporte de la Alcaldía de Juigalpa, manifestó que desde hace dos años han venido demandando a la municipalidad y al Ministerio de Transporte (MTI) la eliminación de los taxis piratas y la regulación de los parqueos. Según Peralta, los buses se parquean por donde quiera, irrespetando la Ley 524.

“Tenemos dos años de estar en esto, tenemos reuniones periódicamente y no hemos tenido repuesta, hemos firmado (con la alcaldía) acuerdos que no se llevan a cabo… ya estamos cansados de reunión”, se quejó Peralta, quien aseguró que en su momento también se reunieron con la directora de Transporte de Managua y que llegaron a acuerdos, pero que no se llevaron a efecto.

“Pedimos que se nos respete nuestro derecho, que se haga uso de la ley. Hablamos con la directora de Transporte de Managua, nos prometió que iba a regular este transporte intermunicipal, que manejó Oswaldo Cruz (delegado del MTI en Chontales), se comprometió que en 15 días lo iban a solucionar y nada”, señaló Peralta.

“Es indefinida la protesta, mientras no negociemos seriamente y las autoridades no se comprometan a cumplir con nuestro planteamiento, ahí estaremos. Estamos cansados, nos están desplazando en nuestro trabajo (los taxis pitaras). Nosotros somos trabajadores legales, tenemos concesiones legales, pagamos impuestos, estamos siendo víctimas de una competencia desleal por algunos compañeros de los carros piratas y los buses que andan por toda Juigalpa”, dijo Peralta, quien entregó un documento a la municipalidad donde planteaban sus demandas.

Domingo Narváez, taxista individual del municipio, considera que los buses intermunicipales deben de salir de sus terminales y que para eso Juigalpa tiene dos, la del Mercado Viejo y la de Mayales. Narváez dijo que los buses no deben “andar por todo el pueblo. Aquí hay dos terminales para que los buses salgan de su terminal a su destino”.

Por su parte, el poblador Róger Calixto Díaz, quien anda en una silla de ruedas, dijo estar de acuerdo con que saquen de circulación a los taxis piratas, pero que los taxis legales “monten a todo mundo” o sea que no haya discriminación.

“No me quieren llevar (los taxis legales) y pasan vacíos, si van a sacar a los piratas, que los saquen, pero también (los taxis legales) que monten a todo mundo, que porque lo miran discapacitado, viejo a uno, no lo quieren montar, yo les pago lo que cuesta, no me gusta pedir raid. Hubo un taxi que me dijo: 'Si te montás vos y montás la silla (en el taxi) te llevo'”, contó molesto Díaz.

Ayer al mediodía una comisión de taxistas se reunió con la alcaldesa de Juigalpa, Magna Murillo, para ver a qué acuerdos llegaban.