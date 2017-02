¿Perdería Nicaragua si rechaza a Uber?

Julio del 2016, Washington D.C. sentado en la parte trasera de un vehículo Uber pasando frente al Monumento a Lincoln. Como es mi costumbre, le pregunto al conductor, un pakistaní de unos sesenta años, cómo es la relación de los Uber con los taxistas. Para mi asombro, el señor me dice que él mismo es taxista y que en sus días libres y fines de semana toma su propio carro y transporta pasajeros vía Uber. Resulta que el señor no era dueño del taxi, sino un empleado y ganaba más con Uber en su propio vehículo que trabajándole a la empresa de taxis.

Esta experiencia resalta que en primer lugar Uber no es una amenaza para los taxistas, sino que puede constituirse en una competencia para los dueños de taxis, que es otra cosa. Conductores de taxis pueden independizarse y hacer sus propios negocios con este sistema de transporte.

En segundo lugar, si se va hablar de Uber es preciso experimentarlo. Uber no es una empresa de transporte, sino una plataforma y aplicación en línea que conecta a dueños de vehículos con gente que quiere movilizarse en determinado lugar. Se ingresa en el celular el punto de origen y de destino y la plataforma Uber calcula inmediatamente la tarifa basado en costos y la hora del día, la cual al aprobarse por el usuario se genera un cargo en su tarjeta de crédito y se le deposita al conductor. No hay transacción de dinero en efectivo, ni regateo por la tarifa, ni vuelto de dinero, ni propina. Al final del viaje, uno solo sale del carro con un saludo. Si el conductor es descortés o maneja mal, simplemente se ingresa un reporte que inmediatamente degrada la categoría del conductor, lo que le hace perder clientes. De manera análoga, el conductor puede evaluar al pasajero. En otras palabras: auditoría social en su máxima expresión y en ambas direcciones, lo que permite contar con un servicio de calidad y confianza.

El mecanismo de operaciones de Uber excluiría a una gran mayoría de usuarios nicaragüenses que no pagarían en línea con celulares inteligentes tarifas relativamente más altas que las del taxi común y/o no hacen uso de tarjetas de crédito. Su nicho de mercado sería profesionales medios, jóvenes universitarios, ejecutivos extranjeros y sobre todo turistas que quieran movilizarse hacia las playas del país u otros destinos turísticos de manera confiable y segura. Uber podría ser un elemento más en la gama de servicios al turista, dado que es bastante conocida la incertidumbre que enfrenta un turista en un país donde no conoce cómo transportarse de forma segura. Con Uber los turistas podrían incluso contratar sus transportes desde sus países de origen días antes de su llegada.

Desde el punto de vista negativo, si el país rechaza el funcionamiento de Uber quedaría marcado como uno que no va avanzando al ritmo del resto del mundo, donde las opciones tecnológicas nuevas como Uber y Airbnb han venido para quedarse. De hecho, el impacto de Uber ha sido tan grande en otros países que se ha convertido en un nuevo verbo: ahora se habla de “uberizar” a la economía, es decir, utilizar la tecnología para acercar a la oferta y demanda de la manera más directa y segura, eliminando a los intermediarios.

Naturalmente que Uber, como empresa formal de servicios, tendría que ser regulada y cumplir con las leyes de Nicaragua. Como suele ocurrir con las nuevas tecnologías, Uber representa desafíos para los Gobiernos, quienes tienen que ajustar sus legislaciones para que sean sujetos de un tratamiento fiscal propio al servicio que prestan. La resolución de un juez en Argentina prohibiendo las operaciones de Uber bajo argumentos de evasión fiscal son un ejemplo de cómo puede salir mal la cosa. En Nicaragua, los generosos tratamientos fiscales que le da la ley nicaragüense a las cooperativas juegan en contra de los taxistas, ya que el típico argumento de competencia desleal no aplicaría, puesto que los beneficios los reciben los dueños de taxis y no los recibiría Uber. Un tema que sí habría que observar es que Uber no practique “dumping”, es decir, aprovechar su enorme músculo económico a nivel mundial para sacar del juego a los taxistas vía tarifas extremadamente bajas.

Se dice que comprar un vehículo no es la mejor inversión desde el punto de vista financiero, ya que se deprecia al momento que sale de la sala de ventas. Uber ha venido a revalorizar los vehículos a miles de dueños de carros en todo el mundo, que ahora los utilizan como un negocio, generando un flujo de recursos que incluso puede pagar el valor del vehículo. Generaría empleo e incluso podría sacar de circulación vehículos de personas que preferirían este servicio que manejar, con lo horrible que se ha vuelto el tráfico en Managua, y que va a empeorar en los próximos años. Esto naturalmente, requiere de un cambio de cultura y tomará algo de tiempo.

La plataforma tecnológica de Uber permite registrar cada uno de los viajes realizados y sus tiempos de viaje en las diferentes horas del día, entre otros datos. Esta información es muy valiosa para la planificación urbana, ya que permite a los funcionarios municipales identificar cuellos de botella de tráfico y proponer soluciones viales. En la actualidad esta información se recoge con encuestas a conductores de origen y destino, que son costosas, imprecisas y tediosas para los conductores. El Gobierno debería de solicitarle a Uber, si es que entra, que se comprometa a hacer pública esa base de datos para el beneficio común y una mejor planificación urbana.

La llegada de Uber no eliminará los taxis en Nicaragua como no los ha eliminado en ningún otro lado, pero traerá algo de competencia en el mercado y generará presión para que los taxistas mejoren sus unidades y brinden un mejor servicio a la población. Los taxistas han prometido que mejorarán el servicio y comprarán unidades nuevas si el Gobierno impide la entrada de Uber. Hay que recordar que es la competencia, no la protección, la madre de la calidad, el buen servicio y los buenos precios.

* Economista, las opiniones son de carácter personal.