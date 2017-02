Bachilleres podrán optar a becas en universidades privadas

Un total de 3,000 becas de estudios en universidades privadas serán entregadas a jóvenes recién graduados, informó ayer el Ministerio de la Juventud.

Los cupos de estudio serán otorgados durante la Feria Nacional de Becas Universitarias, programada para hoy y mañana en la plaza 22 de Agosto, a partir de las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., informó la representante del Ministerio de la Juventud, Ana Martínez, a través de medios del Gobierno.

Una particularidad de estas becas es que los jóvenes no necesitarán tener excelencia académica para ser beneficiados.

Para optar a las becas los postulantes deberán presentar los siguientes documentos: fotocopia de cédula, fotocopia del certificado de notas, diploma de bachiller y una carta de intención donde conste la carrera, la universidad y el departamento en el que quiere estudiar.

Los bachilleres podrán elegir entre 18 carreras y 14 universidades, tanto en Managua, como en los departamentos de Carazo, Chontales, Estelí, Granada, Matagalpa y Rivas, especificó Martínez.

Durante la Feria Nacional de Becas Universitarias los bachilleres podrán acceder a información sobre programas de becas internacionales, realizar pruebas vocacionales, conocer de proyectos tecnológicos, experiencias de estudiantes emprendedores y consultar sobre proyectos del Ministerio.

Por su parte, Francisco Chavarría, quien forma parte del comité organizador de la actividad, expresó a El 19 Digital que “con que ellos (bachilleres) nos lleven la documentación, ya van a quedar listos para iniciar clases en estas 14 universidades".

Cada año unos 60,000 jóvenes se gradúan de secundaria en Nicaragua, pero no todos ingresan por diferentes razones, entre ellas no lograr un cupo en las universidades públicas o no tener dinero para pagar una privada.