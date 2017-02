Ejército llama al diálogo a indígenas y colonos en zonas en conflicto

El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, dijo hoy que las unidades militares que están en los territorios indígenas tienen la orden de promover el diálogo entre los habitantes de esas zonas y los colonos, para evitar conflictos.

“Es de esa forma (diálogo), no es de manera forzada, con el uso de la violencia, que vamos a resolver esto. En todo caso, una opción de esa naturaleza estaría agudizando la problemática, de tal manera que creo que aquí absolutamente todos, las autoridades, incluso nosotros y los comunitarios, esa es la ruta para poder encontrar una salida adecuada, respetando los términos de ley en cuanto al derecho a la propiedad”, declaró Avilés.

El jefe militar añadió que el resguardo de Bosawás e Indio maíz, así como las 76 áreas que existen en el país, es un tema de seguridad nacional.

“Este es un tema importantísimo para nosotros los miembros del Ejército y el Presidente de la República, porque en su momento él nos dio todos los recursos para crear este batallón que antes no lo teníamos, de tal manera que aquí había un destacamento militar de montaña con posibilidad, digamos, limitada. Hoy tenemos un Batallón Ecológico con 700 hombres distribuidos en 7 compañías”, destacó Avilés.

El jefe militar se refirió al tema durante el traspaso de mando del Batallón Ecológico, que cedió el coronel Marvin Paniagua Pineda al teniente coronel Rafael Antonio Varela Romero.

Paniagua Pineda indicó que durante su gestión de cinco años se incautaron 791,905 pies tablar de madera de diferentes especies, detuvieron a 740 personas ligadas a la delincuencia, entre ellos narcotráfico y depredación de los recursos naturales; 379 armas de fuego (incluidas 23 de uso restringido), más de 6,000 proyectiles de todo tipo, 370 kilos de marihuana y 266,751 plantas de marihuana, así como 1,406 semovientes recuperados.

“Hoy que me corresponde entregar el mando del Batallón Ecológico debo decir con orgullo, pero con humildad, que en nombre del Ejército de Nicaragua contribuimos, colaboramos, aportamos en cuantas tareas que nos demandaba la población. Agradezco a todos los presentes que me apoyaron en este esfuerzo en el cumplimiento de esta misión que reconozco no hubiese sido posible sin sus valiosos aportes”, dijo el coronel Paniagua.

Agregó que lograron ayudar a mantener la estabilidad y tranquilidad de todos los sectores del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, con la neutralización de las expresiones delincuenciales que cinco años atrás irrumpían la tranquilidad de los productores.

El acto de traspaso de mando estuvo presidido por Avilés; el jefe del estado mayor general, mayor general Oscar Mojica Obregón; y el inspector general, mayor general Adolfo José Zepeda Martínez.