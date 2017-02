Demandan ser parte de Nicavida

Representes del Corredor Seco, del departamento de Jinotega, piden al Gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional, que los incluyan en el “Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Medios de Vida de las Familias Rurales en el Corredor Seco de Nicaragua” (Nicavida).

El Corredor Seco de Jinotega lo conforman unas 60 comunidades, que en los últimos tres años han sido afectadas por la sequía, debido a este fenómeno han perdido la cosecha de frijoles y maíz. Y mantienen la esperanza en el trigo, aun cuando estan siendo afectados por las plagas, aseguró Jorge Ernesto Centeno, del municipio de la Concordia.

“Queremos pedirlo al compañero presidente, al Gobierno de la República para que nos tomen en cuenta en todos los programas, ya que no nos han metido como Corredor Seco. Somos 60 comunidades de los tres municipios del departamento de Jinotega. Tenemos varios años de tener una cuarentena de agua y cuando esa se nos viene encima no podemos cosechar, por lo que estamos muy tristes, porque no hay cosecha de maíz y frijoles y también está afectando el trigo”, señaló Centeno.

INVISIBLE

El proyecto Nicavida tendrá una inversión de 48.34 millones de dólares para atender a unas 30 mil familias del Corredor Seco de Nicaragua, donde aparecen las zona secas de Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Managua, pero no aparece Jinotega. Esto preocupa a los campesinos.

BCIE FINANCIA

El proyecto que será ejecutado y manejado por el Mefcca pretende que las familias rurales adopten cultivos que sean ambientalmente sostenible y será financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Gobierno de Nicaragua y los beneficiados con el proyecto.

MANDAN CARTA

Los líderes de estas comunidades enviaron una carta a la Asamblea Nacional por medio de los diputados de Jinotega y el Mefcca, donde señalan que Jinotega es parte del IV Censo Agropecuario, y destacan condiciones de la zona como sequía, alta tasa de desempleo, emigración y extrema pobreza.

Los líderes esperan que en esta próxima semana cuando el Legislativo aprobará la ejecución del proyecto, por un periodo de seis años, se incluya el Corredor Seco de Jinotega y así poder paliar la crisis que viven los habitantes de esas comunidades.