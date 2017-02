1.5 millones de estudiantes a clases

Diego se pondrá su mochila de Toy Story, llevará su comida en su lonchera de Phineas y Ferb, y apuntará en su cuaderno de superhéroes lo que su "profe" le asigne en su primer día de clase.

A sus seis años, este niño hace sumas "al aire", se conoce todo el abecedario y aprende a leer. En las últimas semanas su mamá Griselda Martínez lo ha puesto a repasar las sílabas y a hacer operaciones matemáticas para no entrar "crudo" al primer grado.

"Estoy alegre porque voy a ver a mis 7 amigos, porque voy a usar la computadora y me voy a poner a dibujar", contó emocionado Diego, quien estudiará en un colegio católico capitalino.

Sin embargo, la mayoría de niños y adolescentes van a colegios públicos. Hasta el primero de febrero, fecha del último informe emitido por la vicepresidenta Rosario Murillo, el 90.13% de los estudiantes a nivel nacional estaban matriculados, lo que representa una masa estudiantil de 1 millón 532 mil 198 estudiantes.

Lo proyectado para este año es que la cantidad de alumnos se eleve a 1.7 millones en lo que resta de febrero.

En el 2016 hubo una matrícula de 1,683,820 estudiantes en todos los cursos del sistema público de educación, según el reporte del Gobierno.

Rafael Lucio Gil, doctor en educación y coordinador del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (Ideuca) expresó que más que el número de matriculados, se debe fomentar la importancia de la educación para que no exista abandono escolar en el país.

El coordinador de Ideuca mencionó que este sería uno de los principales retos en materia escolar en el 2017.

La especialista en educación Rosa María Vivas, coincide con la relevancia del tema de retención estudiantil, al considerar que la matrícula es tan importante como la retención escolar.

"Siempre se ve que en la matrícula escolar hay un interés masivo, el reto está en la retención escolar, yo tengo experiencia en centros privados y veo que sí se matriculan, pero el reto es que permanezcan, particularmente en las escuelas donde se imparte preescolar y primaria", señaló Vivas.

Lea además: Nicaragua destaca por elevado acceso a educación primaria

El último reporte del Gobierno sobre la permanencia de los estudiantes en clase fue el 14 de julio del año pasado, en el que se detalló que el 95.5% terminaron el año en preescolar, el 97.9% en primaria urbana y el 88% en el campo.

En secundaria, el 96.6% de los estudiantes permanecieron en sus aulas de clases, en secundaria en el campo el 87.28% y en educación especial el 99%.

Salvador Vanegas, asesor del presidente para temas educativos sostuvo en aquel entonces que las deserciones escolares se producen en el segundo corte evaluativo, a partir de junio.

RETENCIÓN

Nicaragua se encuentra en la posición 39 de 130 países en cuanto a su tasa de escolarización primaria, sin embargo, ocupa el puesto 108 en cuanto a los estudiantes que logran sobrevivir en la educación elemental, de acuerdo al Reporte de Capital Humano 2016, realizado por el Foro Económico Mundial.

Dicho análisis también reveló que la tasa de matrícula en secundaria es de 43.95% en comparación a 130 países, ocupando el puesto 110.

"Tenemos una responsabilidad compartida, no solamente es un deber de Gobierno, de los centros públicos, subvencionados y privados el tener condiciones para el proceso educativo, sino también los padres deben entender que la educación es fundamental para sus hijos, aquí entran variables como el tema del trabajo infantil, hay niños que no asisten a la escuela porque están apoyando a la economía familiar, eso también impacta en el tema de la retención", dijo la especialista en educación Rosa María Vivas.

RECOMIENDAN PREESCOLAR

Uno de cada siete estudiantes en las áreas urbanas y uno de cada tres en las áreas rurales empieza el primer grado con más de ocho años de edad, muchos de quienes lo hacen, no han tenido educación preescolar, se detalló en el informe "Prioridades de la educación nicaragüense para el siglo XXI", realizado por el Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases), presentado en octubre del 2016.

En dicho informe se documentó que "al menos la mitad de la niñez nicaragüense no recibe esa educación (preescolar)".

Gil restacó la importancia de la educación preescolar debido a que es en esta etapa cuando el estudiante desarrolla su base neurólogica.

"Un niño o una niña que no estudia el primero, segundo o tercer nivel es un niño en desventaja, nunca podrá llenar ese vacío, por esa razón es vital que todo el país nos volquemos por el tema educativo, empezando por el preescolar", expuso el académico.

MEJORAR CONDICIONES

La especialista Vivas destacó el máximo de niños que debe haber por aula en preescolar es 15, sobre todo por la seguridad, pero el fenómeno regular es llegar hasta los 50 estudiantes en una misma aula de clases.

La madre de Diego señaló que su hijo Diego tuvo 30 compañeritos de clases en tercer nivel "pero este año cuando lo llegué a matricular pregunté sobre el número de matriculados y me dijeron que serían dos primeros grados, entonces pienso que serán unos 20 niños en cada aula", señaló Martínez.

El coordinador de Ideuca comentó que una vez que el estudiante termina el preescolar es necesario atacar el analfabetismo en primer, segundo y tercer grado.

"Son niños que no tienen éxito porque no cursaron el preescolar, pasan a cuarto grado y no saben leer ni escribir, eso es una tragedia, esos estudiantes son candidatos seguros a abandonar la escuela, y eso representa embarazo durante su adolescencia, ser analfabetos para toda la vida y reciclar el tema de la pobreza en sus futuras familias", explicó.

Listos los preparativos para el inicio del año

Máximo Rugama

DEPARTAMENTOS• La Policía esteliana preparó 350 efectivos para resguardar 450 centros escolares. El Ministerio de Educación calcula que 66,300 alumnos asistirán hoy a clases.

Por otra parte, la semana pasada concluyó el proceso de capacitación a todos los docentes para iniciar de forma satisfactoria el año escolar con las respectivas planificaciones estratégicas, y planificación diaria para trabajar todos los contenidos curriculares con los estudiantes. Ya fueron capacitados en una primera fase los delegados y asesores pedagógicos del departamento de Estelí. Posteriormente, en un segundo proceso lo hicieron asesores pedagógicos de las delegaciones municipales de las localidades que conforman este departamento, coordinadores de Talleres de Capacitación Pedagógica y coordinadores de núcleos con 112 participantes en general.

Ellos prepararon las condiciones pedagógicas, metodológicas y la planificación para el primer Taller de Capacitación Pedagógica realizado a nivel departamental.

En Estelí la meta de las autoridades educativas es integrar a las aulas de clases 66,300 estudiantes, la que está por arribar del 95% de la matrícula.

Según la profesora Alina González delegada departamental del Ministerio de Educación señaló que a nivel de los seis municipios que constituyen “El Diamante de Las Segovias hay 450 centros escolares.

Destacó que en las actuales capacitaciones fueron introducidas para aplicarlas en el año 2017, elaboraron un plan de inserción de los ejes de atención integral de riesgo, para atender cualquier evento como inundaciones, emergencias socionaturales o alotrópicas que pudieran ocurrir afectar la seguridad de los estudiantes, de los docentes y del personal administrativo.

Los temas que se van a insertar en el currículo escolar van a partir del tercer grado de enseñanza primaria, así como disciplinas deportivas como el ajedrez.