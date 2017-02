Anuncian primer concurso nacional para emprendedores

ND Medios a través de El Nuevo Diario, la Cámara de Industria Mexicana (Camexnic) y el club de fútbol Real Estelí invitan a participar en el primer concurso nacional para emprendedores “Ideas que valen”, el cual pretende resaltar la innovación por medio de iniciativas que generen impacto social. El ganador recibirá 5,000 dólares y entrenamiento durante 3 meses.

La convocatoria estará abierta a partir del 13 de febrero hasta el 7 de abril y deben presentar un plan de negocio en la plataforma www.icononicaragua.com/ideasquevalen.

Ideas que valen es una plataforma para impulsar el talento emprendedor en Nicaragua. Ericka Amador, gerente de comunicación de Ideas que Valen comentó que todo el proceso de inscripción y participación será únicamente en línea para aprovechar las nuevas tecnologías y darles también la oportunidad a los emprendedores que viven en los departamentos. “El proyecto ganador recibirá 3 meses de asesoramiento contable para inscribirse en la DGI, organización, administración y todo el procedimiento que implica montar una empresa”, indicó Amador.

Con respecto a quiénes pueden participar, Amador enfatizó que no hay límites de edad, solo que tengan espíritu joven, actitud y motivación.

Igualmente compartió que solo participan ideas nuevas, y que no que estén puestas en marcha. “Solamente tomaremos en cuenta a esas personas que no tengan ni siquiera el capital semilla, y es por eso que estaremos premiando con 5,000 dólares para que sea el empujón y lo multiplique, porque nosotros como emprendedoras sabemos lo que cuesta iniciar desde cero y estamos aquí para apoyar a esas mentes creativas que no saben dar el primer paso”.

Un jurado admirable

Los planes de negocios serán evaluados por un jurado que únicamente contaban con una idea y actualmente ya son de referencia y de trayectoria nacional e internacional en sus negocios: Andrés Moreno, uno de los líderes tecnológicos más importante en América Latina, fundador y CEO de la plataforma digital Open English y NexTU, quien este año funge también como padrino de este primer concurso; Elaine Miranda, bloguera y representante de ND Medios; Manuel Riguero, gerente general de Megacom; Claudia Argüello, líder creativa de Savanna International School y Eduardo Guevara, director de Bold Nicaragua.

El premio al proyecto ganador se entregará el 27 de abril, durante la conferencia Ideas que valen, conducida por Andrés Moreno en su primera visita a Nicaragua, quien hablará sobre como iniciar un negocio y las 7 claves que lo llevaron al éxito. Y aunque, la hora ni el lugar aún no están definidos, la gerente de comunicaciones de Ideas que valen invitó a estar pendiente de las redes sociales para brindar los detalles de la conferencia que será abierta al público a un costo muy factible.

Marcela Vijil, gerente de mercadeo de ND Medios comentó: “Desde EL NUEVO DIARIO nos sentimos afortunados de formar parte de este proyecto que impulsa la creatividad y las ganas de emprender en Nicaragua, sabemos que iniciar con un negocio no es nada fácil pero tampoco es imposible. Nosotros a través de nuestros medios EL NUEVO DIARIO, Metro y Q’Hubo estaremos impulsando tips y consejos sobre cómo iniciar un proyecto. Nos sentimos comprometidos por impulsar el desarrollo en Nicaragua y esperamos conocer al proyecto ganador que llegará a surgir tras este concurso”.

