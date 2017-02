Arcia vs. Cardenal inició en 1998

Nubia Arcia Mayorga, señaló ayer, mediante un comunicado, que la situación entre ella y el poeta Ernesto Cardenal “es un juicio de larga data que hace justicia a mi familia, es un litigio iniciado en 1998, en donde ha habido retardación de justicia”.

El poeta Cardenal deberá pagarle a Arcia Mayorga C$17.2 millones en indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de pago, según la sentencia del 17 de junio de 2016 del Juzgado Tercero Distrito Civil de Managua.

Arcia y Cardenal mantuvieron un largo litigio por una propiedad en donde actualmente se ubica el hotel Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname.

“Todo lo que tiene Ernesto Cardenal lo tiene de lo que ellos (mismos) calificaron como ‘La Piñata’”, puntualiza Arcia Mayorga, quien es la gerente propietaria del hotel Mancarrón.

Arcia Mayorga agrega en su comunicado que le “sorprende que un acto de justicia esté presentado como un acto de agresión, cuando este nos hace justicia a mi familia y a mí. Nosotros hemos sido víctimas de actos de difamación, calumnias, agresión armada y robo de bienes. No hemos contado con los medios con los que sí ha dispuesto el señor Cardenal”.

A su vez, dice que rechaza “cualquier manipulación que se haga en torno a este acto que reivindica los derechos de nuestra familia, incluyendo la campaña mediática de la cual estamos siendo objeto”.

CARDENAL RECHAZA

El Nuevo Diario intentó contactar al poeta Ernesto Cardenal para conocer su versión de los hechos, pero solo logramos que nos contestara la señora Luz Marina Acosta, asistente personal del poeta, quien expresó que no es posible que Arcia Mayorga demande “un pago cuando tiene la posesión del hotel Mancarrón”.

Acosta agrega que “todo esto es una arbitrariedad. Ernesto Cardenal compró Solentiname con el dinero de unos amigos y de la herencia de su abuelita en los años 70. Se las compró al papá del ex fiscal general de la República, el señor Julio Centeno Gómez”.

Según un edicto judicial publicado el pasado viernes en el diario oficial La Gaceta, la indemnización es resultado de un juicio emprendido por Arcia Mayorga contra Cardenal por desacuerdos en el manejo de la Asociación para el Desarrollo de Solen-tiname, misma que fue funda-da por el sacerdote y poeta.

“No se puede poner a Ernesto Cardenal como un mercantilista, él no es un hombre de propiedades. Ernesto no tiene nada, esa demanda es absurda y ridícula, nunca Ernesto ha tenido esa cantidad de dinero. Ernesto ni siquiera recibe una pensión decente. Ernesto vive de vender sus esculturas”, sostuvo Luz Marina Acosta.

A su vez, expresa con molestia que “Ernesto, un hombre de 92 años, no tiene para pagar, no tiene dinero, no tiene nada en esta vida”.

Al ser consultada sobre los supuestos actos de agresión armada y robo de propiedades que según Arcia Mayorga cometió el poeta Cardenal, Luz Marina Acosta dice que “nunca se ha visto a Ernesto con una arma en la mano. Nadie se puede imaginar eso porque él tiene vocación de monje”.

El edicto judicial fue promovido por el abogado Ramón Rojas, en representación legal de Arcia Mayorga.