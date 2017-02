Delincuentes rondan en negocios de Bello Horizonte

El pasado domingo, a eso de las 9:00 a.m., un par de motociclistas robaron dos mil dólares en efectivo en una agencia de envío de remesas ubicada en Bello Horizonte. El sábado, desconocidos mataron de un disparo a un vigilante en esa misma zona.

En noviembre de 2016, un hombre de 33 años, quien residía en Los Ángeles y estaba de vacaciones en el país, también murió asesinado. El crimen ocurrió en el bar Caribbean Vibration, ubicado de la rotonda de Bello Horizonte, una cuadra y media al este.

Asimismo, otro vigilante sufrió un disparo en la cabeza la madrugada del 2 de julio en una discoteca ubicada a un costado de la rotonda.

Ante estas incidencias, pero sobre todo las más actuales, pobladores y comerciantes alegan sentirse atemorizados ya que la zona residencial pasó a ser considerada un “peligro” para ellos.

Francis Moreno, comerciante aledaña de donde ocurrió el asalto, comentó que un domingo, hace dos semanas, un tipo con actitud sospechosa se acercó a su negocio de frutas, se sentó en una silla y de inmediato ella se acercó a la mesa, tomó un cuchillo y el hombre se fue del lugar.

“En 16 años que he trabajado aquí hasta ahora miro bastante peligro. Ya esta zona no se debería llamar Bello Horizonte por la ladronada”, acotó.

Según la comerciante, los delincuentes del domingo se movilizaban en una moto amarilla y quien la auxilió fue otra comerciante que prefirió no dar más detalles al respecto.

Claudia Alegría, encargada de una tienda, dijo que al momento del suceso, afortunadamente no se encontraba en el lugar. “Para mí que este lugar (Bello Horizonte) no era tan peligroso”, añadió.

Alegría dice que sería bueno que la Policía les brindase algunas recomendaciones sobre qué hacer a la hora de un asalto en cualquier negocio, y en el caso del que ella atiende, dijo que es muy probable que los dueños del negocio coloquen cámaras y paguen seguridad privada para evitar un incidente similar.

En tanto, en el sector donde el viernes ultimaron a Alexander Zamora, los pobladores han tomado medidas de seguridad, como el caso de María Sandoval, quien aseguró que ahora las personas procuran llegar antes de las 9:00 p.m. a sus casas por el peligro que igualmente se mantiene cuando notan un motorizado.

Sin embargo, otro de los puntos donde hay que poner mayor vigilancia es el sector del Colegio Experimental México y La Verde Sonrisa, ya que ahí se dan muchos asaltos a cualquier hora del día, según Sandoval.

“Uno no puede andar con cosas como aretes, pulseras, carteras y celulares. Ahora no te perdonan nada y parece que a ellos (delincuentes) no les importa hacerte daño”.

“Hechos esporádicos”

El propietario de la discoteca Queens, Teclas Lampson, afirmó que desde hace seis meses los peligros en la zona ya “no existen, obviamente van a suceder hechos esporádicos, como en cualquier otro sector”.

“La Policía ha destinado aquí a 14 efectivos en moto, 30 dantos y tenemos la preventiva. Eso de que Bello Horizonte es peligroso es para alarmar a la gente”.

Por su parte, Carmen Herrera, vendedora de comida del sector, señaló que ella tiene 34 años de vender comida cerca de la rotonda y “nunca he oído que es peligroso, lo que sucede es que aquí como hay varios negocios, eso atrae a la delincuencia”.

“¿Cuántas cosas no suceden allá en Altamira y carretera a Masaya? El peligro es en todos lados, no solo acá”, agregó Herrera.

Lo que sí le parece un problema al propietario de la discoteca y a la comerciante es la proliferación de negocios donde no deberían haber, “ya no es una zona residencial, es una zona comercial. La zona comercial siempre ha sido esta (la rotonda)”.

¿A qué se debe la delincuencia en este barrio?

ANÁLISIS• El exjefe policial y experto en temas de seguridad Francisco Bautista Lara señaló que hay dos posibles causas del aumento de la delincuencia.

En primer lugar, la concentración de personas y el segundo se debe al incremento de la actividad comercial desordenada.

“Lo mismo pasa con Ciudad Jardín, donde hay mucha actividad e inseguridad precisamente por eso, sube la población, incrementa el comercio diverso de manera espontánea. En eso Bello Horizonte se parece mucho. Lo mismo pasa en otros lugares como Linda Vista y Las Brisas, que son zonas residenciales, pero que han venido transformándose a través de las actividades de comercio”, dijo Bautista Lara.

El experto consideró que hay que realizar un ordenamiento urbano en esa y las demás zonas que se han pasado a ser comerciales y así evitar la proliferación de negocios en puntos no establecidos e incluso el crecimiento y desorden de la población en áreas verdes.

Adicionalmente hay que hacer labores de prevención comunitaria. Es decir, que la población debe de alguna forma organizarse.

Temor

Lara también se refirió sobre el temor que los motorizados han infundado en la población de ese sector. “Normalmente pueden ser delincuentes de otros lados, pero al saber que hay mucha actividad comercial se vuelve un lugar atractivo al igual que Ciudad Jardín, Linda Vista, Altamira, Villa Libertad, esas zonas que en su momento fueron residenciales y que ahora también son zonas de comercio”.

Otro problema secundario es que las personas no toman medidas de seguridad y se exponen a la delincuencia con objetos personales o dinero en mano.