Proponen agenda educativa nacional

Nicaragua tiene brechas educativas que debe resolver a través de un consenso nacional, insisten los miembros de diversas organizaciones que estudian el sistema educativo y sus avances.

Entre las brechas existentes está la equidad y la calidad educativa, dijo Rafael Lucio Gil, director del Instituto de educación de la Universidad Centroamericana (UCA).

El déficit de la educación docente es uno de los principales problemas que impiden alcanzar una educación de calidad.

Lea: Sistema educativo se diversificará este año

“A pesar de los esfuerzos que se están haciendo, estos son mínimos en relacion con las necesidades”, dijo Gil.

En esto coincide el padre Everardo Víctor, director general de Fe y Alegría. Víctor considera que el estado nicaragüense debe incrementar el presupuesto asignado a educación.

“Es contradictorio porque las universidades tienen asignado el 6% cuando apenas el 17% de la población tiene acceso a ella. Sin embargo, donde está el gran número de personas que se están formando en primaria y secundaria apenas se le está asignando el 3.6% del PIB”, dijo Víctor.

Cobertura escolar

La ampliación en la cobertura educativa mejoró en las últimas décadas. Según las estadísticas un 90% de los niños y adolescentes en edad escolar asisten a la escuela.

“Hay avances en cobertura, es indiscutible que el país hoy tiene la cobertura casi del 100% hasta la educación primaria, pero no así en secundaria; cobertura significa más escuelas, escuelas más próximas a los niños, no podemos negar que hoy por hoy hay más acceso a educación”, consideró Víctor, de Fe y Alegría.

Sin embargo el 10% que no tiene acceso a una escuela representa a los niños más pobres del país.

También: Funides: Pedagogía y tecnología deben ir de la mano

“Ese 10%, es el 10% más pobre, rural, indígena; entonces si no cambiamos la manera en que está estructurado el sistema educativo, no vamos a lograr llegar a ese 10% de la población que no asiste a la escuela”, agregó Josefina Vijil, de Centro de Investigación y Acción Educativa Social (Ciases).

Otra de las problemáticas que se plantearon los especialistas es la falta de continuidad en la política educativa. Esto no permite que se analicen las buenas prácticas y así construir nuevos planes de educación en base a las experiencias exitosas.

Las distintas administraciones a lo largo de los años no han logrado resolver las problemáticas educativas que persisten por más de un siglo, dijo Vijil.

Nicaragua se encuentra en su mejor momento demográfico, en donde la mayoría de la población se encuentra en edad de trabajar, sin embargo los especialistas consideran que al no recibir educación de calidad están propensos a obtener empleos mal remunerados y tendrán menos probabilidades de crear sus propias empresas.

Agenda educativa

Los expertos insisten en que la problemática educativa solo se resolverá a través de la creación de una agenda nacional, en la que participen los diferentes sectores de la sociedad.

“Los países que han logrado mejorar significativamente su educación y su desarrollo, han sido aquellos que han llamado a toda la población, a toda la sociedad sin sesgo político de ninguna clase”, expresó Gil.

El Ciases, en su estudio “Las prioridades de la educación nicaragüense para el siglo XXI”, presentó 7 soluciones fundamentales que deben formar parte de la agenda educativa en donde participen todos los sectores de la sociedad.

“El sistema educativo tiene unos grandes retos que solo va a lograr resolver con el consenso de todos”, insistio Vijil.

Además: 1.5 millones de estudiantes a clases