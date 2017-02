Niños "aspies", solo una mente diferente

Lo único diferente que miraban en su hijo era que a sus casi cuatro años hablaba poco, pero no le dieron mucha importancia porque lograban entenderle por sus gestos y señas, durante los primeros años de vida el niño jugaba, se relacionaba con sus dos hermanos mayores y se desarrollaba sin ningún problema en su hogar.

Fue cuando su hijo ingresó al preescolar, con cinco años de edad, que empezó a mostrar que era distinto.

“Casi no socializaba con los demás niños, se apartaba, siempre escogía el mismo lugar, la misma mesita –en el preescolar- y si estaba otro niño se irritaba mucho y le molestaba cuando los demás gritaban y corrían. Se tapaba los oídos”, detalló el padre, con iniciales JEP.

La profesora comenzó a notar su comportamiento especial e instó a los padres a llevarlo a consulta médica, una amiga de la familia les recomendó también el Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos para evaluar su condición.

Carlitos (nombre ficticio) pasó por una serie de exámenes e inició terapias mes a mes. Al año siguiente, cuando él cumplió seis años de edad, los especialistas le diagnosticaron síndrome de Asperger.

“Ya estaba en primer grado, cuando nos dieron el diagnóstico y empezamos a informarnos, porque habíamos escuchado hablar de autismo, pero no de asperger, para mí era desconocido”, dijo el padre.

“Cuando hablan de un síndrome lo que se nos viene a la mente es que es algo muy serio, entonces eso nos causó tristeza, nos afectó emocionalmente. Pero después, conociendo sobre el síndrome, las terapias que le daban y las charlas que también recibimos como padres de familia, hemos venido manejando la situación, trabajando con él y ha avanzado mucho”, afirmó su papá.

Luis Alemán, especialista en psiquiatría del Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos, explicó que esta es una condición en la que el desarrollo de los niños se ve alterado. Esa alteración se nota en tres áreas: en cómo interactúan socialmente, cómo se comunican y cómo se comportan.

Según el especialista, muchas personas siguen pensando que autismo y asperger son dos conceptos diferentes, sin embargo son uno mismo. “Estas divisiones ya no existen, las nuevas clasificaciones como el DSM5 (que es una clasificación norteamericana con mucha incidencia en América Latina y otras partes del mundo) y la clasificación oficial de la OMS que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, en el capítulo quinto dedicado a estos problemas de la salud mental, incorporan este cambio”, manifestó Alemán.

Diagnóstico

Según el especialista, la evaluación se puede hacer en el primer año de vida, aunque la mayoría se hace entre los seis y ocho años, porque el síndrome se presenta muy leve. “Muchos poseen conductas similares a las de los demás niños, algunos adultos con asperger nunca fueron diagnosticados por su funcionalidad en la sociedad”, expuso el médico.

Alemán expresa que poseen dificultades en la interacción y reciprocidad pero no es el niño con autismo grave que se aísla. El niño con asperger participa en su entorno, de una u otra manera sigue la norma, interacciona, cumple lo que le dicen, pero no lo hace de la mejor manera.

“Posiblemente es un niño que no pueda compartir sus juguetes, a la hora de competir no le gusta perder y si no consigue lo que quiere se frustra, llora y hace rabietas más tiempo y más difíciles que otros niños”, dijo el especialista.

Por otro lado, estos niños usan un lenguaje y discurso con una entonación inusual. “La entonación es exquisita, endulza el oído, además el vocabulario es extenso, formal, pero ese formalismo tiende a ser un problema entre los grupos de niños porque son excluidos, son tomados como pedantes”, manifestó Alemán.

Habilidades únicas

Carlitos actualmente cursa el cuarto grado de primaria en un colegio regular y muchos de sus maestros siempre se han expresado de forma positiva por su comportamiento. Su padre asegura que es muy inteligente, aplicado, tanto que sus notas siempre han estado en un rendimiento por encima del 90%.

Además, es muy hábil en matemáticas, le gusta el inglés y es muy creativo para hacer manualidades. Es detallista, ordenado, él no permite que alguien mueva los objetos de la casa o sus juguetes de una forma diferente a la que él ha establecido. También tiene una capacidad increíble con los aparatos electrónicos.

El especialista de Los Pipitos reafirma esto al explicar que los niños diagnosticados con este síndrome tienen un interés excesivo en detalles, se detienen a observar cosas que los demás niños no notan, son muy hábiles con las tablets y los teléfonos inteligentes.

“Ahora se entiende que el Asperger es un diagnóstico leve y lo único que existirá es un poco de problemas con la interacción, puede cambiarse ese concepto negativo del autismo, simplemente hay que aceptar esto como 'una neurodiversidad'. En la sociedad, hay personas neurotípicas y neurodiversas”, expresó el médico.

Padre espera que su hijo no sea discriminado

Atención• El psiquiatra Luis Alemán señala que el asperger no es una enfermedad, por tanto los especialistas prefieren evitar el término “tratamiento”. “Como es una neurodiversidad y hay leves, moderados y graves, los apoyos y su intensidad van a variar según la condición del niño”.

El principal apoyo es siempre la familia. Un segundo apoyo es el centro escolar y los maestros con los que el niño interactúa y el tercer apoyo son las terapias, afirma el especialista.

En Nicaragua se practica la musicoterapia, la hidroterapia, la equinoterapia, el ballet, la estimulación sensorial y metodologías específicas psicopedagógicas que ayudan a mejorar aspectos cognitivos y su interacción.

Alemán explica que los médicos tratan de recomendar el uso de vitaminas, dietas en la alimentación diaria que mejoran el comportamiento del niño. En el país solo se usa como medicamento la memantina y ha dado buen resultado, también omega 3, 6 y 9.

Discriminación

El padre de Carlitos cuenta que ha tomado una serie de iniciativas para evitar que su hijo sufra discriminación en cualquiera de los entornos que se desarrolla. Por ejemplo, aprovecha las reuniones de padres de familia para informar a todos sobre qué es el síndrome de Asperger, explicar que su hijo tiene esta condición y cuáles son las características que el menor todavía refleja, pues muchas ya las ha superado.

“Antes no toleraba los ruidos como pitos, campanazos, los niños jugando, volúmenes altos, ahora él los tolera más, los asimila. Ya juega con otros niños, aunque todavía hay algunos que lo rechazan, no le permiten jugar con ellos, pero eso lo entendemos, son niños y no tienen información sobre su condición”.

Sin embargo, los problemas de interacción y comunicación no afectan la capacidad intelectual de los niños, muchos de ellos poseen un nivel intelectual por encima de la media. Según Alemán, algunos llegan al nivel de genios, por lo que son capaces de terminar sus estudios universitarios y formar una familia sin problemas.

