Estelí: Autoridades supervisan inocuidad de alimentos

El Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con las alcaldías de los seis municipios del departamento de Estelí, el Mific, los bomberos, la Cruz Roja y la Policía desarrollan un plan de inspección de expendios de alimentos para comprobar la inocuidad de los mismos.

El doctor Víctor Octavio Triminio Zavala, delegado del Minsa, explicó que esta tarea se lleva a cabo en aquellas temporadas del año en que la población tiene vacaciones y compra más alimentos y bebidas enlatadas, tal como sucede en Semana Santa y Navidad.

Hasta ahora la comisión interinstitucional ha desarrollado más de 60 inspecciones de negocios y no han encontrado anomalías.

Junto a este proceso, especialistas del Minsa iniciaron una capacitación a vendedores de alimentos y han sido categóricos al advertir que quien no posea el certificado de salud actualizado y no cuenten con las normas debidas de seguridad no podrá continuar en esta actividad.

La inspección se extendió a puestos de comida del mercado “Alfredo Lazo”, de Estelí, donde además peritos de los bomberos revisaron la seguridad en el sistema eléctrico en el interior y exterior de los locales.

El primer comandante Marcio Roque, jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí, señaló que en este centro de compras también han dado instrucciones a los comerciantes sobre la instalación y uso adecuado de los cilindros de gas.

Entre las recomendaciones, están: evitar lo más posible el uso de fogones con leña o carbón, definir rutas de evacuación y contar con extinguidores de incendios.