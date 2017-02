El fracasado ferrocarril de Matagalpa al que llamaron “terrocarril”

Tenía ocho vagones y no rodaba sobre rieles sino sobre tierra. De ahí su nombre: “Terrocarril”.

Aunque entró triunfante a Matagalpa en abril de 1903, su duración fue efímera debido al terreno. Se hundía en el lodo y los costos eran demasiado altos.

A inicios de 1900 en León y Managua se vivía el auge del ferrocarril. En esa época Matagalpa se había vuelto eminentemente cafetalera y trasladaba su producto a lomo de mulas hasta La Paz Centro, donde pasaba el tren.

Los historiadores matagalpinos Eddy Kühl y Julián N. Guerrero han realizado estudios acerca de este hecho.

El “Terrocarril” era una locomotora con caldera a vapor, un tren sin rieles que llevaron hasta Matagalpa. Desde “allí después halaba seis vagones cargados de café en pergamino (100 qq cada vagón), corría sobre la tierra desde Matagalpa hasta La Paz Centro, donde transbordaba su carga al ya existente ferrocarril con rieles de hierro, que venía del puerto lacustre Momotombo hasta el puerto de Corinto”, relata Eddy Kühl en el artículo “Los Inmigrantes de Origen Alemán en Nicaragua”, publicado en la revista Temas Nicaragüenses de diciembre de 2010.

Cuenta Kühl en su escrito que fue Otto Kühl von DerFetch quien armó e hizo llegar de La Paz Centro a Matagalpa, en abril de 1903, el “Terrocarril”. Él nació en 1864 al norte de Alemania y se casó en Matagalpa con Demetria Baldizón, hija menor del exprefecto del departamento y cafetalero, Matías Baldizón.

“Fundó la finca de café Alsacia en la comarca de El Horno. Diseñó a mediados de 1891 la primera despulpadora de café que construyó con cilindros de madera”, agrega el historiador.

William DeSavigny fue el gran promotor del famoso “Terrocarril” de Matagalpa a principios del siglo XX. Este reunió a un grupo de accionistas nicaragüenses e inmigrantes europeos y norteamericanos para fundar una sociedad que llamaron “Compañía de Transportes de Matagalpa”, cuenta Eddy Kühl en su libro “Matagalpa y sus gentes”.

Ampliaron y mejoraron parte de la trocha que ocupaban las carretas de bueyes entre Matagalpa y León e hicieron un desvío que lleva directamente a La Paz Centro.

Importaron una máquina locomotora a vapor con ocho vagones. Trajeron las piezas hasta La Paz Centro donde Otto Kühl y Gus Frauenberger (norteamericano), armaron la maquinaria con los vagones y la trajeron en triunfo a Matagalpa, posteriormente vino Nicholas Delaney, de Filadelfia, a ayudarles.

El primer vagón llevaba la leña necesaria para la caldera, el resto la carga.

Fue en una memorable ocasión del 5 de abril de 1903 cuando la máquina entró triunfante en la ciudad de Matagalpa. Llevaba al frente de las máquinas cuatro banderas: la de Nicaragua, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Contaban los testigos que la ciudad de Matagalpa se vistió de gala ese día para recibir a estos pioneros que trajeron la primera máquina automotora en la historia de Matagalpa, narra Eddy Kühl en su libro “Matagalpa y sus gentes”.

Pero la alegría duró poco tiempo debido a que esta maquinaria no corría por rieles sino sobre tierra y la lluvia en esa fecha no permitió que este tipo de maquinaria funcionara bien, por lo que aseguran los historiadores que además de la leña mojada por la lluvia faltaba el agua y lo resolvían con mulas.

El escritor Santiago Delgado cuenta en su libro sobre la historia del café en Nicaragua que “este tranvía tuvo como principal problema, además de los troncos descubiertos por las lluvias en la vía, el del suministro de agua para la caldera, y esto se debía a la aridez de la zona que cruzaba el convoy”.

“Para obviar esta última dificultad su abastecimiento se hacía por medio de un tren de mulas cargadas con cántaros de agua, mulas que corrían detrás del pintoresco transporte”, dijo Santiago Delgado.

El doctor Gonzalo Navarro, abogado y exalcalde de Matagalpa, agrega que se habla de varios viajes, pero lo más seguro es que solo se logró uno o dos porque salía muy costoso alquilar las mulas y cargar el agua.

En la poca época de verano llegar a La Paz Centro demoraba cuatro días y cinco para regresar a Matagalpa, por lo que el proyecto fracasó.

No fueron vendidas sus piezas pero quedaron dispersas por varios lugares, en Chagüitillo, cerca de la mina el Limón y Matagalpa, pero en la actualidad no se ha encontrado ninguna y si está, no se sabe dónde, considera Gonzalo Navarro.