Medio siglo del redescubrimiento de León Viejo

A 50 años del redescubrimiento de los restos de León de Nagrando, la primera ciudad fundada por los españoles y conocida ahora como las Ruinas de León Viejo, especialistas afirman que han descubierto apenas un 30% de la extensión total de la antigua ciudad.

Edwin Taylor, subdirector de la Dirección Nacional de Arqueología del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), señaló ayer, durante la celebración del 50 aniversario del redescubrimiento de la ciudad, que hasta ahora se han hallado unas 16 estructuras reconocidas y otras tres aún no identificadas en la zona. “Lo que vemos no es la estructura completa, son parte de las excavaciones que se hicieron en los años 70 y decidieron dejarlas hasta ahí”, explicó Taylor.

Entre las estructuras que se pueden apreciar en las ruinas está la Plaza Central, la catedral de la época, un convento y las viviendas de personajes influyentes. La ciudad fue fundada en 1524 y abandonada por los pobladores en 1610. Las ruinas fueron localizadas en 1931, pero desenterradas hasta abril de 1967 por un grupo de arqueólogos de la UNAN-León.

Taylor añade que en mayo próximo se pretende continuar con las excavaciones para hallar más vestigios de León Viejo. Buscarán la casa del primer gobernador de Nicaragua, Pedrarias Dávila.

Las Ruinas de León Viejo están ubicadas al noroeste del lago Xolotlán, en el actual municipio de La Paz Centro, a unos 79 kilómetros de la capital. El sitio se ha convertido en una referencia por su significado en la historia y cultura de Nicaragua. En 2000 las ruinas fueron nombradas como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco).

La celebración

Donde estaba ubicada la Plaza Central de León Viejo se conmemoró ayer el 50 aniversario del redescubrimiento de las ruinas. Ahí se otorgó reconocimientos a quienes han contribuido directa o indirectamente al descubrimiento y preservación de este patrimonio valioso para la historia nicaragüense, entre ellos se cuenta a dos ciudadanos que participaron en las primeras labores de excavación en la antigua ciudad.

A la ceremonia asistieron personalidades como el historiador Jorge Eduardo Arellano, Rafael Garranzo, embajador de España en Nicaragua, y Miguel de Castilla, secretario de la comisión nicaragüense de cooperación con la Unesco.

También estuvieron presentes autoridades de la ciudad de León y el codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales, así como estudiantes de universidades de León y turistas en general.

Un grupo de arqueólogos de la UNAN-León, liderado por el doctor Carlos Carlos Tünnermann, quien era el rector de la universidad en la época, iniciaron las excavaciones un año después del redescubrimiento de las ruinas.

En el proceso se fueron integrando más colaboradores, aproximadamente unas 25 personas, cuenta Salvador Hernández, quien tenía 14 años cuando llegó a trabajar como excavador en 1967.

“Nosotros teníamos un deseo de conocer la historia nacional, de nuestros antepasados y conocer que en verdad aquí fue la primera ciudad que se fundó en Nicaragua, y descubrir las ruinas trajo una gran motivación para el pueblito Momotombo y trajo cosas maravillosas, como el turismo”, expresó Hernández.

José González, quien tenía unos 27 años cuando llegó a trabajar a León Viejo, relató que ellos estaban buscando específicamente los restos de Pedrarias Dávila.

El centro turístico

El centro turístico de las Ruinas de León Viejo cuenta con guías que explican a los visitantes las características históricas de cada vestigio dentro del lugar.

Hay un museo con piezas arqueológicas halladas y una maqueta de la ciudad completa a detalle. El recorrido del centro turístico abarca un kilómetro aproximadamente, pero en total son 33 manzanas, explican guías del sitio.

El lugar está abierto al público todos los días, exceptuando algunos feriados. El precio de la entrada general es de C$50 para turistas nacionales, US$5 turistas extranjeros, C$25 para universitarios y C$10 para estudiantes de secundaria. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en días laborales, y de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. los sábados y domingos.

