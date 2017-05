“Un verso puede encerrar todos los enigmas el mundo”

Música y literatura se alternan en el quehacer de Roberto Carlos Pérez, nicaragüense que reside en Washington, D.C., desde hace 29 años. Afirma que aunque vive entre sauces y magnolias en Estados Unidos, extraña el sacuanjoche y el madroño de su país natal. Pérez es trompetista e imparte clases de historia y armonía de la música en The European Academy of Music and Art desde hace dieciséis años. Pero además escribe cuentos y ensayos.

Quizás su relación con la literatura, la música y Nicaragua estén simbólicamente expresadas en un cuento titulado Ruinas. En este texto Pérez cuenta la noche en que el músico leonés José de la Cruz Mena (1874-1907) compone una de sus valses emblemáticos que se llama, como el cuento, Ruinas. La ficción nos introduce en la mente de un músico que hace de la creación una visión existencial.

¿Cómo combinás tu actividad literaria con la música?

De la música adquirí la disciplina para leer y escribir todos los días. El concierto es apenas la punta del iceberg, pues para tocar una buena nota hay que fallar un millón de veces. Lo mismo sucede con la literatura. Detrás de una buena oración hay miles que se van al cesto de la basura. Leo, escribo y practico la trompeta todos los días. Apenas hago vida social cuando siento que he terminado un proyecto importante: un concierto, un ensayo o un libro. Es difícil. Duermo poco y vivo completamente sumergido en ambas pasiones.

¿Qué descubriste primero, tu vocación musical o literaria?

La poesía lírica era compuesta para ser cantada con acompañamiento musical. ¡Cómo me gustaría haber estado entre los primeros espectadores de la Ilíada y escuchar la épica cantada con el harpa de fondo! De niño interpretaba las canciones de Agustín Lara y Rafael Hernández; de ahí viene mi amor por el bolero y, por la tanto, mi amor por la poesía. Para el adolescente de hoy resulta cursi escuchar a un hombre dirigirse a la mujer en los siguientes términos: “Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar”. Yo cantaba esa canción sin saber que era un poema hecho música, de modo que ambas pasiones nacieron casi al mismo tiempo. La escritura vino después.

Leí un cuento que escribiste sobre la composición del vals Ruinas, de José de la Cruz Mena, ¿por qué escogiste ese personaje y ese vals para ficcionarlo?

Porque me compadecí de él. Mi madre me hizo escuchar sus valses de niño, así que he tenido siempre presente su música. Soy un imán para atraer historias trágicas y, además, contarlas. Pero la vida, quiérase o no, es un esperpéntico escenario en donde Dios, o los dioses, nos hacen bailar el más triste de los valses. Este vals siempre termina en tragedia: la muerte, esa que Quevedo llamó “la ley severa”.

¿Qué extrañás de Nicaragua?

¡Tantas cosas! El lago, entre otras cosas, mi lago, porque es mío desde que puse la mirada en él. Es triste lo que le sucede. Nadie mueve un dedo por salvarlo. El último tiburón de agua dulce fue avistado en 2006 y no se han disparado las alarmas a nivel nacional. En pocos años los humanos no nos pelearemos por comida sino por agua, y ese lago es nuestro más grande tesoro. Basta leer Cantos de Cifar y del Mar Dulce, de nuestro gran pensador, Pablo Antonio Cuadra, para saber lo que en algún momento fue el lago para los nicaragüenses que tan compenetrados estábamos con él.

¿Cuáles son tus influencias literarias?

Es inútil hablar de influencias, pues todos los creadores se sustentan en una cosa maravillosa llamada tradición. Nada de lo que escribo existiera sin un libro como el Quijote. Prefiero hablar de presencias. Comencé escribiendo cuentos y siempre he regresado al “Ejemplo XI” de El conde Lucanor. ¿Cómo le hizo don Juan Manuel, me sigo preguntando, para que de golpe se rompa toda la ficción del deán, don Yllán, que sabía el arte de la nigromancia y en cuyos aposentos, debajo del río Tajo, entran hombres, llegan y salen misivas, transcurren los años, y todo regresa a la realidad cuando la cena está lista? ¡Es maravilloso! ¿Se puede explicar Borges sin los relatos de El conde Lucanor? Claro que no. Más aún: ¿Podría escribir yo sin él y sin Borges? En lo absoluto. No sabría qué hacer.

¿Qué lugar ocupa la literatura nicaragüense dentro de la literatura hispanoamericana?

Ocupa un lugar importantísimo, pero sigue sin ser reconocida. Un mexicano no conoce a un escritor tan poderoso como Manolo Cuadra. Tampoco un argentino sabe quién es, sin temor a equivocar, nuestro Octavio Paz: me refiero a Pablo Antonio Cuadra. ¿Sabrá un español acaso quién fue Lizandro Chávez Alfaro? Por eso nos corresponde a ti, a mí, y a todos los de nuestra generación revalorar las obras de nuestros máximos escritores, pues ahora tenemos un aliado muy poderoso que es Internet para diseminar sus obras.

¿Por qué te inclinaste en la escritura de cuentos y de ensayos?

Porque amo la concisión. He leído más poesía que prosa, y un verso puede encerrar todos los enigmas del mundo. “‘¡Ah de la vida!’... ¿Nadie me responde?” nos dice Quevedo. Y en ese grito desgarrado, y la pregunta retórica que se hace a sí mismo, encontramos a un hombre vacío de pasado y futuro, es decir, a un hombre desposeído del capital más preciado: el tiempo. Entonces, ¿para qué escribir una novela de mil páginas si todo puede caber en un verso? No desprecio las obras extensas. Al contrario, admiro a quienes las escriben, pero me siento incapaz de escribirlas. Respecto al ensayo, creo que se suele olvidar la inmensa carga emocional que lo mueve. Me apasiona el ensayo porque a través de este género aprendo a pensar.

El desafío más grande y el que más me duele es ser extranjero en Nicaragua e inmigrante en los Estados Unidos. El exilio es terrible, pues escinde la vida de golpe y las dos partes nunca se reconcilian”. Roberto Carlos Pérez, escritor y músico.

Entiendo que tenés en proceso de edición un libro sobre Darío, ¿qué aspectos de su obra abordás y por qué?

Sí. Luego de seis años de trabajo por fin saldrá este homenaje a Darío que consta de varios ensayos. Cada uno ofrece una perspectiva diferente del Modernismo y, por supuesto, de la obra de Darío. Hay algo imperdonable en nuestra generación y es el desprecio que le tenemos a Darío. Por supuesto, no soy Ángel Rama, pero su pregunta sigue todavía vigente: “¿Por qué, abolida su estética, arrumbado su léxico precioso, superados sus temas y aun desdeñada su poética, sigue cantando empecinadamente con su voz tan plena?”. Debemos volver a esta pregunta y responder por qué sin Darío no podríamos explicar a Joaquín Pasos o a Ernesto Cardenal, por ejemplo.

Más allá del elogio o las lecturas ideológicas, ¿cuál es la vigencia de Darío en la literatura contemporánea en español?

Vivimos en la era electrónica, que es la versión actualizada de la Revolución Industrial. Los modernistas se espantaron al ver cómo en el siglo XIX el gusto comenzaba a estandarizarse. Me pregunto: ¿No es esto lo que presenciamos cuando corremos a la tienda a comprar el último modelo del iPhone o una copia del vestido que usan las celebridades? Vivimos alienados y sin saberlo. Ese fue el dilema de los modernistas. Debemos reformular este dilema a fin de preguntarnos por qué estamos como estamos. Desgraciadamente las humanidades van en declive, y si Darío podía decir con orgullo que era un escritor profesional, decir los mismo en 2017 resulta un verdadero desafío, porque el artista sino recibe insultos, recibe miradas de pesar por elegir una profesión de mendicante. Más aún: Darío fue un hombre osado, osadísimo, que siguió el único destino que le quedaba e hizo del español una lengua tan veloz como una máquina. No ha aparecido aún un nuevo Darío que nos diga cómo reemplazar las palabras click o haunted por equivalentes al español. Esa es su lección. Quien quiera, que la siga.

¿Qué recepción tiene la literatura nicaragüense en la academia norteamericana?

Tiene muy poca recepción, en primera instancia porque nuestras escasas editoriales no se encargan de difundir nuestro acontecer literario. Puedo decirte más: toda la restructuración de las grandes editoriales, que dividieron la literatura por región, ha tenido un efecto devastador, pues trabajan por demanda. El mapa de nuestra literatura se fragmentó, y hoy los gobiernos no apoyan iniciativas editoriales como en su tiempo lo hicieron con Monte Ávila, Ayacucho o Nueva Nicaragua. Esto viene a ser todo lo contrario de lo que Ángel Rama aspiró: una literatura hispanoamericana. Ese es el precio que hemos pagado por la globalización. Basta un ejemplo: Breve suma, de Joaquín Pasos, no ha vuelto a reeditarse desde su aparición en 1947.

Aquí debo brindar un elogio a la casa editorial que ha apostado por mis textos, Casasola editores, pues ha hecho un enorme esfuerzo por diseminar las letras centroamericanas en Estados Unidos y Europa. Ofrezco otro ejemplo: si un escritor contemporáneo no puede aceptar a Darío es porque desconoce el sistema en que él vivía. Sin esa literatura que hoy solemos despreciar, no hubiéramos tenido una Vanguardia tan impecable como la que tuvimos, y eso se debe a que las editoriales del Boom hicieron hasta lo imposible por diseminar sus obras. El escritor contemporáneo no tiene una visión de conjunto pues, aunque existe Internet, los libros cada día son más caros . Ante un bestseller, una obra como la de Francisco Ruiz Udiel es despreciada por las grandes editoriales que ya no apuestan por la calidad sino por llegar a un público cada día más deseducado.

¿Por qué te asentaste en Washington, D.C.?

Fue decisión de mi padre. Supongo que para alejarse lo más posible de todo lo que nos recordara la guerra. Miami fue descartada de inmediato porque hacia allí se dirigió el éxodo nicaragüense de esos años. Mi padre buscaba un lugar en donde comenzar de cero y qué mejor que esta maravillosa ciudad.

¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de ser un inmigrante?

El desafío más grande y el que más me duele es ser extranjero en Nicaragua e inmigrante en los Estados Unidos. El exilio es terrible, pues escinde la vida de golpe y las dos partes nunca se reconcilian. Por eso me hablan de cerca las palabras de Facundo Cabral: “No soy de aquí ni soy de allá”. ¿Quién me devolverá la tranquilidad de sentirme en casa al menos una vez antes de morir? Esa pregunta jamás tendrá respuesta y me duele.

¿De qué manera Nicaragua está presente en tu obra?

Todo lo que escribo es a partir de Nicaragua. En primer lugar, bien pude elegir el inglés como lengua literaria pues, a fin de cuentas, lo hablo desde los once años y ha sido mi lengua de vida. Pero el español es mi casa, el lugar donde moran todos mis sentimientos y anhelos. Esta lengua, aunque escriba un cuento, un ensayo, o una novela, siempre me lleva a Granada, a las tardes maravillosas en que las golondrinas compiten con las nubes por el dominio del cielo.

¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones en Estados Unidos?

Haberme educado. Estudié música clásica y literatura de la Edad Media y de los Siglos de Oro. No sé si esto lo hubiese podido lograr en Nicaragua. Además, estar lejos me ha dado una perspectiva que, al estar en el centro de la vorágine, no hubiese podido tener. Después de tantos años puedo decir que ésta es mi casa, ya que aquí desarrollé mis pasiones.