FMI sugiere ahorro fiscal

El jefe de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernando Delgado, recomendó al Gobierno de Nicaragua, anoche en Managua, crear un “ahorro fiscal” de 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto por los próximos dos años para afrontar los riesgos internos “inmediatos” de la economía nicaragüense.

Delgado insistió que esos riesgos están vinculados a la caída de la cooperación venezolana, la posible aprobación de la Nica Act por el Congreso de los Estados Unidos y el déficit financiero que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que la única amenaza que enfrenta el país es la aprobación de una propuesta de ley en el Congreso de EE. UU., la cual a su criterio, de ser aprobada, tendría “efectos relativos”, pues la economía “seguirá con o sin Nica Act”.

El mandatario nicaragüense expresó que la Nica Act es un elemento que no aparece en la agenda del presidente de EE. UU., Donald Trump, pero sí está “más marcada por grupos políticos” de la nación norteamericana. Ortega continuó diciendo que insiste en que “tenemos que seguir trabajando con Nica Act o sin Nica Act, el mundo no se va a desaparecer, la economía no se va a desintegrar”.

Aún con los riesgos expuestos por el organismo, el jefe de la delegación reconoció que Nicaragua tiene un músculo económico para afrontarlos, pero advirtió que el déficit del INSS podría dejar de ser un riesgo porque “ya se está materializando”.

“El INSS tiene suficiente recursos como para hacer frente a sus obligaciones hasta el año 2019, pero no más allá, tenemos suerte si en 2018 conseguimos cerrar bien sin necesidad de recursos del Estado, pero en 2019 sí se necesita cambiar algo, porque si no, no se pagan las pensiones o las tiene que pagar el Ministerio de Hacienda”, alertó Delgado.

Ante los riesgos internos, Delgado recomendó al país establecer un ahorro fiscal para hacerle frente a los problemas inmediatos y para ello propone un modelo de 1.6 por ciento del PIB durante los próximos dos años para enfrentar y solucionar esos problemas.

Para conseguir ese ahorro fiscal, Delgado propuso que se eliminen exoneraciones y las exenciones fiscales, la racionalización y focalización de los subsidios, y la aprobación de la ley de fiscalidad internacional, de la que dijo que “pienso en concreto a los impuestos a los precios de transferencia sobre todo las empresas de zonas francas”.

Gobierno asume responsabilidad

Sobre el riesgo del déficit del INSS, el presidente Ortega consideró que “tenemos que asumir nuestra responsabilidad para seguir garantizando la seguridad social y buscar el consenso”, por tanto “hay que ver los pasos y las acciones que hay que tomar a tiempo para que se pueda lograr el fortalecimiento de un servicio tan fundamental”.

“Crear una reserva de 1.6 (del PIB), nosotros la consideramos, esto se ha venido conversando con ellos (el FMI) y lógicamente en una situación como la que hoy está amenazando al planeta, no a Nicaragua, porque Nicaragua no es el blanco, son países poderosos (en referencia al proteccionismo). Nicaragua la única amenaza específica que tiene es la amenaza política de la Nica Act, cuyos efectos serían relativos”, aseguró Ortega.