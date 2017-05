Falta de control del zancudo puede incrementar enfermedades

Durante la estación lluviosa se incrementarán los casos de dengue, zika y chikungunya si no hay control del vector transmisor de dichas enfermedades, el mosquito Aedes aegypti, por lo cual hay que hacer una campaña permanente para eliminar en cada casa todos los criaderos de zancudos, afirma el doctor Leonel Argüello, especialista en epidemiología.

“Cuando comienzan las lluvias todo lo que son criaderos de mosquitos de cualquier recipiente que pueda contener agua ya tienen huevos. Entonces, cuando cae el agua de la lluvia en ese recipiente el mosquito a los tres días ya anda volando; a diferencia de los siete días que es el tiempo normal, porque estos huevos ya están secos y maduros, entonces sale más rápido el mosquito”, dijo Argüello.

También señaló que al salir más rápido el mosquito es mayor la posibilidad de que en tres días encuentre a una persona que tenga el virus del dengue, chikungunya o zika para transmitírselo a otra persona.

Según el boletín epidemiológico número 16 del Ministerio de Salud (Minsa), desde el 1 de enero hasta el 24 de abril se han reportado 876 casos confirmados de dengue en el país, en cambio en el mismo período del 2016 se contabilizaron 1,681 casos de dicha enfermedad, es decir, se observó una disminución del 48.43 por ciento con respecto al año anterior.

De igual manera las cifras oficiales reportan que de enero a abril apenas se reportan ocho casos de chikungunya, en comparación a 353 casos en el 2016, es decir, hay una disminución del 97.76 por ciento con respecto al año anterior. Finalmente, se registran en los primeros cuatro meses del año, cinco casos de zika pero en el 2016 hubo 162 casos, se observó una disminución del 96% con respecto al año anterior.

Estómago enfermo

Otra de las enfermedades que incrementarán su número de casos durante el período lluvioso es la diarrea. Según Argüello, una de las principales razones es que cuando llueve se contaminan las aguas. Además precisó que se debe estar pendiente cuando un niño tiene diarrea y llora sin lágrimas, se le toca la pancita y le queda como si fuera una toalla arrugada, porque esos son signos de peligrosidad.

“En esa época tienes más parasitosis, que les afecta principalmente a los niños y no les ayuda en su desarrollo. Al tener diarrea los niños se deshidratan, y de ahí viene la muerte porque no los hidratan rápidamente. Además, tenemos la mala costumbre de purgar a los niños, y de darle solamente los medicamentos en lugar de darles también agua u otros alimentos. Cuando un niño está enfermo es cuando más debe comer, se necesita más energía porque el cuerpo está combatiendo una enfermedad”, afirmó Argüello.

Las cifras oficiales que el Minsa contabiliza desde enero hasta el 24 de abril sobre la enfermedad diarreica aguda es de 72,765 casos, en cambio, en el 2016 del mismo período se registraron 75,253 casos de dicha enfermedad.

Finalmente, el especialista señaló que durante el invierno la población se debe cuidar de los cambios de clima, por las enfermedades respiratorias, las cuales son peligrosas, especialmente en niños menores de seis años y ancianos mayores de 60 años.

“Si el paciente se complica rápidamente, puede caer en neumonía, la cual provoca una infección que puede ser letal. Hay que estar alerta a los signos, como por ejemplo si el niño está respirando muy rápido, la fiebre no se le quita, comenzó con una gripe que no se ha mejorado, el niño no está comiendo y deja de mamar. En el caso de los adultos, si la persona está cansada, tiene fiebre y no se le quita y si empieza a decir incoherencias, estos son signos de alerta que hay que llevarla inmediatamente al médico”, concluyó Argüello.