¿Qué pasa con el dinero de la recolección Teletón?

“En realidad a Los Pipitos no nos llega ningún dinero en efectivo”, declaró la subdirectora ejecutiva de la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pipitos, Rosa Romero, mientras describe la forma en que se dispone el dinero recaudado anualmente por Teletón, cuya administración ha sido fuertemente cuestionada en estos últimos días.

Romero explicó que cada uno de los centros realiza una proyección del presupuesto que necesitará durante el año y presenta la solicitud como un consolidado a Fundación Teletón. Una vez presentada la propuesta, “se inicia un proceso de negociación” entre Teletón y Los Pipitos, para elaborar el presupuesto de forma coordinada.

Con base en el presupuesto que se aprueba, Los Pipitos hacen solicitudes mensuales a Teletón, desde donde se encargan de administrar el dinero.

El presidente de la junta directiva de Teletón, Evenor Taboada, confirmó en conferencia de prensa que la fundación paga a “los especialistas, acondicionamientos, infraestructura. Les pedimos cotizaciones (a Los Pipitos) y se paga directamente al proveedor”.

De interés: Teletón alcanzó la meta de los C$27 millones

Las funciones de la Fundación Teletón han sido históricamente, de acuerdo con Taboada, de recaudación y administración de lo recaudado, para demostrarle al pueblo nicaragüense que se están usando bien los fondos. “Lo importante es transparencia, ustedes nos han dado dinero a nosotros, nosotros tenemos que garantizarles ese dinero”, expuso en días anteriores.

Cómo se distribuye

Alrededor de 631,031 dólares fue el total de fondos destinados a los ocho centros de atención para niños, niñas y adolescentes con discapacidad a partir de la recolecta Teletón del 2016, lo que representa un 62.62% del total recaudado el año pasado.

La cifra anterior proviene del Presupuesto Operativo Anual Abril 2016-Marzo 2017 en manos de Los Pipitos, que incluye los fondos destinados al funcionamiento de los ocho centros en disputa ubicados en Managua, Chinandega, Juigalpa, Rivas y León.

Te interesa: Los Pipitos rompen con el Teletón

Un 37.38% de la recolección se divide en US$252,801 para gastos operativos de la Fundación Teletón (25.09%) y en aproximadamente US$123,812 para la realización del evento anual (12.29%).

El total recaudado el año pasado fue 1,007,643 dólares, de acuerdo con datos de Teletón.

Cuánto recibe cada centro

De los US$631,031 anuales destinados a los ocho centros, el Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos (IMPP), ubicado en Managua, es el que se lleva la partida mayor. Exactamente 383,426 dólares durante el año pasado, cuando se atendieron 12,304 usuarios.

Según la subdirectora ejecutiva de la Asociación de Padres de Familia con Hijos con Discapacidad Los Pipitos, Rosa Romero, ese dinero proveniente de Teletón financia el pago de los especialistas y directores, mantenimiento del local y equipos, pago de servicios básicos, materiales y suministros.

Lea más: Los Pipitos pide a Teletón que reduzca gastos administrativos

Sin embargo, el pago de personal administrativo y otros profesionales que coordinan diferentes programas de Los Pipitos en el mismo centro son asumidos por la asociación. De hecho, el aporte de Teletón al IMPP representó en 2015 el 51% del presupuesto total de ese centro.

Los Centros Regionales de Rehabilitación y Educación Temprana (CRRET) les siguen en protagonismo, pues representan un 6% o 7% del presupuesto total recaudado por el Teletón. Estos centros están equipados con instrumentos especializados y cuentan con personal capacitado, son referencias nacionales para Las Segovias, Occidente y la región central. En total, estos tres centros regionales atendieron a 17,030 usuarios con discapacidad.

Los otros cuatro centros denominados Centros de Atención para la Vida (CAV), ubicados en Villa Reconciliación, Ciudad Sandino, Rivas y León, reciben menos del 1% del total recaudado por Teletón, entre 5,000 y 9,000 dólares al año. En estos centros el presupuesto solo se utiliza para pagar servicios básicos y de mantenimiento, y el salario de una persona que coordina y gestiona recursos a nivel local. En estos cuatro CAV se atendió a 12,163 niños durante 2016, según Los Pipitos.

41 mil 497 usuarios se atendieron, en 2016, en los ocho centros en disputa.

Presupuesto de Los Pipitos

El presupuesto total de Los Pipitos para sus centros y programas es de aproximadamente 1,400,000 dólares, de los cuales el 45% proviene de la recolecta anual de Teletón. El resto lo obtienen de fondos propios de Los Pipitos, de una asignación anual de la Asamblea Nacional y otras ONG como Save the Children, My Right, Lillian Fund, Plan Internacional o MISEREOR.

Romero explicó que de no recibir los fondos de la recolecta de este año, Los Pipitos tendría que asumir nuevas propuestas de recaudación, como focalizarse en donaciones locales que aporten al mismo desarrollo local de los centros. “Sí se nos viene un mayor esfuerzo, pero se está haciendo todo para eso”, destacó.

El último centro construido por la recaudación Teletón fue el Centro Regional de Rehabilitación y Educación Temprana de Juigalpa, en 2013.

Conflicto

El miércoles pasado se dieron a conocer las diferencias entre Los Pipitos y la Fundación Teletón, quienes actualmente se disputan el manejo de ocho centros de atención para niños y adolescentes con discapacidad y la administración de los fondos recolectados este año por el Teletón.

Después de conferencias de prensa de ambas organizaciones y una serie de acusaciones posteriormente desmentidas, el conflicto escaló al Ministerio de Gobernación, que se espera funcione como árbitro.

Cabe resaltar que las atenciones en los diferentes centros se mantienen normales, a pesar de las preocupaciones de padres y madres de familia sobre el futuro de las relaciones Los Pipitos-Teletón.