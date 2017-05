Nica llegó en barco a EE.UU. y destacó como médico

El doctor nicaragüense Hugo Cuadra, de 78 años y quien se desempeñó como internista y cardiólogo en los hospitales Baystate Medical Center y Mercy Medical Center de Springfield (Massachusetts), se siente muy orgulloso de haber prestado sus servicios como médico a esta población por más de 40 años.

Es muy conocido por todos los habitantes de esta ciudad. Nació en Puerto Cabezas, en 1938. Aprendió a leer y a escribir gracias a su padre, Gustavo Cuadra, y a su madre, Nena Ramírez de Cuadra, quienes se conocieron en la zona caribeña por las casualidades de la vida, ya que ambos eran originarios de Granada.

Su papá fue radioperador de la aerolínea La Nica en esta zona del Caribe nicaragüense, y su madre ama de casa. Proviene de una familia de 10 hermanos, tres de ellos murieron por falta de atención médica, razón por la que se prometió a sí mismo estudiar medicina para salvar vidas de personas de escasos recursos.

¿Nos podría hacer un breve esbozo de lo que ha sido su vida?

Nací en Puerto Cabezas y viví en varias partes de la Costa Atlántica porque mi papá trabajaba como radioperador para la compañía aérea que para ese tiempo se llamaba La Nica. Mi papa fue mi primer maestro porque en la Costa Atlántica para ese tiempo no había muchas escuelas. Éramos siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres. Cuando ya iba creciendo mi papá dijo que era tiempo que saliera de la Costa Caribe, así que me mandaron a vivir con unos parientes a Granada para empezar en una escuela formal.

Empecé a estudiar con los salesianos en Masaya, como ya tenía 9 años y nunca había ido a una escuela, me hicieron muchas pruebas para ver en qué grado me ubicaban.

Me dijeron que con los conocimientos que tenía, me ubicarían en tercer grado. A los dos años de estar estudiando, mis padres se regresaron a vivir al Pacífico y nos mudamos para Managua. Luego me inscribieron en el colegio Miguel de Cervantes, después me pasaron al colegio Rubén Darío y terminé mi bachillerato en el Goyena, en 1957.

Ese mismo año me bachillero y me fui a estudiar medicina a la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Gracias a los ahorros de mi padre fue que pude estudiar la carrera de medicina.

¿Cómo surgió estudiar la carrera de medicina si en su familia no hay médicos?

La realidad es que yo soy de una familia de 10 hermanos, tres murieron. Los tres murieron en la Costa Atlántica. Soy el segundo hijo de mis padres y mi primer hermano murió a los dos años de edad. Cuando yo tenía siete años, murió mi segundo hermano de cinco años, luego mi tercer hermano murió a las 12 horas de haber nacido. Todos ellos fallecieron por una enfermedad que se podía prevenir. Sus muertes me marcaron mucho y crecí con la idea de que mis hermanos habían muerto por falta de tratamiento médico, por eso decidí estudiar medicina para hacer algo que no pudieron hacer por mis hermanos.

Creció en una época de muchos conflictos sociales, ¿cómo fue esa experiencia para usted?

Fue muy difícil, perdí un año de mi carrera de medicina para luchar a la par de la gente oprimida.

¿Podría darnos más detalles?

Lo que pasó es que estando en mi tercer año de medicina, en 1960, muchos de los pueblos latinoamericanos estaban viviendo muchas injusticias. En Nicaragua, por ejemplo, le gente humilde no tenía acceso a muchas cosas básicas y cada vez se miraba más la desigualdad entre las personas, los ricos más ricos y los pobres más pobres.

Lo mismo ocurría en muchos países de Sudamérica y pues en México no era la excepción. Sentí que tenía que hacer algo al respecto y pues me fui a la zona de Chiapas (México) a prestar servicios sociales por cinco meses, aprendí muchísimo de las comunidades indígenas de Chiapas, tuve la oportunidad de trabajar con ellos hombro con hombro.

¿Cuándo se gradúa de médico y cuándo decide irse a los Estados Unidos?

Me gradué en 1963 de médico cirujano e hice todas mis prácticas al sur de México. En 1966 me regreso a Nicaragua, en ese mismo año llegó a Corinto el barco “Hope”, un barco norteamericano que es un hospital flotante. Cuando este barco llega, empiezan a buscar médicos nativos para que presten servicios voluntarios. Yo meto mi aplicación y me aceptan, me voy a Corinto y paso 10 meses en el barco trabajando sin sueldo, recuerdo que viví con una familia muy humilde ahí en Corinto, a quien le pagaba 100 córdobas por mes por darme hospedaje. Me hice tan amigo de ellos que por último me dijeron que ya no les pagara más.

¿Entonces llegó a Estados Unidos porque se quedó trabajando en el barco?

No, me sirvió mucho el haber trabajado con ellos, inclusive para aprender inglés, pero no me fui con ellos.

¿Conoció a una doctora estadounidense en el barco y se casó con ella?

Tampoco, conocí a muchos médicos norteamericanos, y eso fue lo que me facilitó la venida a los Estados Unidos. Yo me hice amigo particular de un médico que era de Connecticut y él fue quien me consiguió el respaldo en el hospital donde él trabajaba para que yo pudiese venirme para este país.

Te cuento que cuando me vine para los Estados Unidos, en 1967, llegué en invierno y estaba cayendo una nevada enorme y el avión no podía aterrizar, empezó a dar vueltas y vueltas y a sacudirse todo, me dio miedo porque pensé que ese era mi fin, pero por fin aterrizó y fue ahí en ese momento que empieza mi nueva vida en Connecticut, Estados Unidos.

¿Empezó a trabajar inmediatamente cuando llegó a Connecticut?

¡Qué va! Empecé a convalidar mi carrera porque si no, no podía ejercer como médico. Estudié por 7 años más y saqué la especialidad de médico internista y de cardiología, pero mi intención no era quedarme viviendo en los Estados Unidos, era regresarme a Nicaragua.

¿Qué pasó que no regresó?

En 1972 ocurre el terremoto en Nicaragua y destruye toda Managua, el terremoto cambia mis planes por completo porque ya en Managua no hay hospitales, el Seguro Social, que era donde iba a ir a trabajar, desaparece. A mí todavía me quedaban dos años para terminar la especialidad en cardiología, terminé la especialidad y esperé 3 años más para ver si las cosas cambiaban, pero nunca cambiaron. Es por eso que decidí quedarme a vivir en los Estados Unidos y me casé en 1975 con la que era mi novia y actual esposa (MaryAnn). Tenemos tres hijos en común, uno es abogado, uno es médico y el otro es actor.

Veo que se quedó trabajando siempre en el área de Nueva Inglaterra

Sí porque mi esposa es de Mánchester, Connecticut, yo hice mis dos especialidades en este estado y conseguí trabajo en Springfield (MA) que está muy cerca de Connecticut.

¿Cuánto tiempo trabajó como médico en Springfield?

Trabajé por 40 años, mucha de la gente que atendí fueron personas de bajos recursos. El 50% de mis pacientes fueron hispanos. Los adoré como paciente y ellos me quisieron mucho como médico. Me ayudó bastante el hecho que yo hablaba español y la población hispana se sintió muy identificada conmigo, haber servido a la comunidad latina fue para mí un gran placer.

¿En qué año se retira como médico y qué recuerdo le queda de ese servicio que prestó?

Yo me retiro en julio de 2015. Hace como tres meses fui a la vela de uno de mis pacientes, quien murió a los 107 años de edad, fue mi paciente por más de 30 años. Recuerdo que estando en la vela la familia me agradeció, me dijeron que la razón porque el señor vivió tanto tiempo fue por el buen cuidado que yo le di.

¿Qué sintió cuando le informaron que usted fue una persona fundamental para que el señor viviera por tantos años?

Que tengo un vacío en mi alma, porque me hacen falta mis pacientes, especialmente mis pacientes latinos, siento que los he abandonado. Sé que es una razón sin fundamento, pero me ha costado superarla. Ejercer la medicina en Estados Unidos es lucrativo, pero para mí es diferente, es poder ayudar a la gente de escasos recursos, quienes al final te pagan con una sonrisa, para mí, este gesto no tiene precio.

Ahora que ya no está ejerciendo su profesión, ¿cuáles son sus planes?

Todavía tengo mi licencia médica vigente, me gustaría ir a dar servicios médicos gratuitos a Nicaragua o Haití. Me gustaría dar charlas a los jóvenes para que vean la medicina de una forma para ayudar al prójimo y no para hacer dinero.

Explicarles que si quieren conseguir algo en la vida tienen que poner mucho empeño para lograrlo. Yo nací en Puerto Cabezas, donde no tuve acceso a una escuela, crecí en una época con pocos recursos y muy conflictiva, pero aun así supe salir adelante. Yo soy del pensamiento que siempre hay que buscar la manera de sobresalir y buscar el bien de uno mismo, para que por medio del bien de uno mismo se pueda buscar el bienestar de otra persona.