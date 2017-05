Pagó deuda y después lo mata

En horas de la mañana de ayer, Edwin Gaitán se entregó en la estación policial del municipio de la Concepción, Masaya, por provocar la muerte con múltiples cuchilladas a Víctor Ariel Calero Cruz.

El hecho ocurrió en el patio de la vivienda de la víctima, en el barrio Camilo Ortega, de la comarca Las Sabanitas, municipio de Masatepe, departamento de Masaya.

Milagro Ortiz, esposa de la víctima, expresó que el crimen se produjo cuando Calero Cruz llegó a la vivienda, donde la encontró junto al victimario, quien llegó a cancelarle un dinero que le debía.

Luego se originó una acalorada discusión en el patio de la vivienda que culminó con muerte. Calero recibió varias estocadas, que perforaron órganos vitales y en un intento por salvarle la vida fue trasladado al hospital Regional Santiago en Jinotepe, Carazo.

“En varias ocasiones lo había amenazado. Una vez lo encontró en el campo de beisbol, mi hijo estaba con sus tragos, entonces él –Gaitán- le pegó, y le dijo que solo porque no andaba un cuchillo no lo degollaba, lo que me imagino es que ya lo andaba buscando. Nosotros pedimos que lo castigue la ley, si es posible con unos 30 años de cárcel. El hombre se entregó en La Concha, pero me informaron que lo van a trasladar hacia Masatepe”, informó Víctor Calero, papá de la víctima.

“Es duro para una madre, pero espero justicia en Dios por lo que le hicieron a mi hijo. Pido justicia. Es una barbaridad lo que le hicieron a mi hijo porque no andaba ni tomado. Cuando vino me dijo que se iba a ir temprano porque se iba a ir a cortar el cabello porque iba a ir a Cuapa. Ayer estuvo aquí. Luego nos mandaron la noticia que lo habían matado”, dijo acongojada Juana Ruiz, madre de la víctima.

Delincuentes circulados

Entre viernes y sábado, la Policía Nacional detuvo a 33 delincuentes circulados por delitos de peligrosidad, además de ocupar un total de 18 armas de fuego y 22 armas blancas, según un reporte divulgado este domingo por la institución.

Durante el operativo policial, llevado a cabo de las 6:00 a.m. del viernes y a las 6:00 a.m. del sábado, también se desarticularon 226 puntos de concentración de delincuentes en las vías públicas del país, detalla la información.

A nivel nacional, se contabilizaron 106 delitos en total, de los cuales 41 ocurrieron en la capital y otros 41 en los departamentos. Según el reporte, también se desarticularon 29 expendios de droga y se capturó a 15 abastecedores y a tres migrantes extranjeros: un venezolano, un norteamericano y un guatemalteco.

Accidentes de tránsito

La institución policial también dio a conocer que de viernes a sábado ocurrieron 133 accidentes de tránsito a nivel nacional que dejaron como resultado cinco personas lesionadas y una fallecida.

La víctima mortal es un motociclista de 26 años identificado como Joel Soza, quien circulaba por el kilómetro 47 de la carretera Tipitapa- Masaya cuando se le cruzó un semoviente, por lo que perdió el control de su vehículo e impactó contra el pavimento.

Según la Policía Nacional, también se han ejecutado operativos de seguridad ciudadana en eventos deportivos y religiosos, así como el despliegue de oficiales en escuelas, zonas rurales, mercados, terminales de buses y tráfico vehicular en las principales vías del país.