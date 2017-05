Ajustes al INSS serán de consenso, dice el Gobierno

Aumentar la edad para jubilarse, ampliar el número de cotizaciones, subir los porcentajes de pagos patronal y de trabajadores son medidas que “no pueden descartarse” como parte de un plan para sanear las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dijo Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial para asuntos económicos y financieros.

“Nada puede ser descartado”, reiteró Arce al referirse a las posibles medidas para revertir el déficit en las cuentas del Seguro Social, agregando que el tema “es un punto en la agenda del diálogo que ya está en marcha”.

“Ellos (el FMI) ponen todo un menú, dicen que en unos países han subido la edad de jubilación, en otros han subido las cuotas (de) los patrones, en otros han subido la de los trabajadores, en otros han subido las dos, en otros ha puesto (fondos) el Gobierno. Nada puede ser descartado, pero vamos a consensuar las medidas posibles; el FMI no impone nada y el Gobierno tampoco”, explicó Arce.

El asesor presidencial sostuvo que “el Gobierno tiene otras alternativas, otras posibilidades que en su momento serán compartidas; el método de la solución está en el diálogo entre Gobierno, empresarios y trabajadores”.

Sugiere evaluar previsionales

La diputada liberal Azucena Castillo Barquero opinó que “cuando se creó el INSS las expectativas de vida de los nicaragüenses eran más bajas a las de hoy; la expectativa de vida ahora está entre los 70 y los 75 años, así que es posible considerar que se pueda aumentar la edad para jubilarse”.

“Una gran cantidad de personas llegan a los 60 años y no quieren jubilarse, y cuando hablan del tema sienten que no se les da la oportunidad de seguir trabajando, a pesar de tener aún una buena calidad de vida”, añadió la legisladora por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Castillo, quien es miembro de la Comisión de Economía del Poder Legislativo, dijo que es necesario “evaluar la eficiencia administrativa del INSS y de ver cómo está invirtiendo el INSS. Recordemos que acaparó el servicio de las clínicas previsionales y sería bueno preguntarse ahora si no será mejor que estas clínicas previsionales estén en control de privados”.

Comentó que el debate sobre cómo fortalecer el INSS “es una oportunidad para convertir a este Instituto en una herramienta para la formalización de la economía. Se habla de aumentar el número de las cotizaciones y no creo que esto sea tan complicado, porque en la realidad, un joven que inicia a trabajar desde los 17 o 18 años, no está pensando en retirarse tan temprano de la actividad económica”.

El tipo de trabajo

Bayardo Arce expresó que “hay países donde la jubilación es diferenciada, no es lo mismo el trabajo de un oficinista que tal vez el trabajo de un minero o de un obrero de la construcción. Es un abanico grande (de posibilidades) que tenemos que analizar”.

El INSS registró el año pasado un déficit mayor de C$1,700 millones, el que creció más de 70% con relación al año anterior. El FMI hizo recomendaciones al Gobierno el viernes pasado para ordenar las cuentas de esa institución, las que han sido calificadas como severas porque incluye aumentar el tiempo de cotización mínima, que hoy es de 15 años, para obtener la jubilación.

Lea: Los riesgos económicos de Nicaragua

“El INSS tiene otros activos que podría liquidar, pero el problema no es ir a liquidar activos, porque el INSS no puede estar trabajando en función de que si llega al 2021 o al 2025. El problema de la Seguridad Social debemos discutirlo entre nosotros, cada vez con mayor apertura y creatividad para ver cómo garantizamos que los jóvenes, cuando les llegue el momento (de jubilarse), tengan su pensión”, dijo Arce a los periodistas, luego de participar en un programa de televisión. El sindicalista Luis Barbosa, representante de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, considera que primero se debe formar la comisión y después hablar de las propuestas. “En este momento no se puede especular, es mejor esperar a que se instale la comisión”, opinó. El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, evitó opinar sobre el tema, indicando que aún carece de información sobre las propuestas a discutir en un diálogo entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.

Tasas de cotización

En el artículo del día de ayer “El INSS: los problemas y posibles soluciones” se presentaron tasas de cotización para Honduras, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Chile y México que excluían las coberturas de salud y enfermedad, mientras que para el caso de Nicaragua, la tasa presentada de 25.25% sí incluía las coberturas de enfermedad y maternidad. Ya incluyendo estas dos coberturas, las tasas para los países son: Honduras 12.5%, Costa Rica 22.8%, Guatemala 15.5%, Bolivia 27.4%, Chile 15% (varía dependiendo del riesgo de cesantía) y México 12.1% (varía según el riesgo profesional). Aun con las variaciones en las tasas, el argumento de que la contribución en Nicaragua es de las más altas en América Latina se mantiene, sobre todo considerando el tamaño de su economía.