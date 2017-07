¿Nicaragua debería formar más arqueólogos?

Arqueólogos extranjeros plantearon la necesidad de analizar si la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) debe reabrir la carretera de arqueología debido al potencial que el país tiene.

“Nicaragua requiere de mucha atención en cuanto a la explotación de la riqueza arqueológica, creo que con la nueva Dirección Nacional de Arqueología se tiene la oportunidad de reunir fuerzas para detallar cuáles son esas prioridades”, consideró Alexander Geurds, profesor de arqueología de la Universidad de Oxford, en Londres, quien participó en el I Coloquio de Arqueología de Nicaragua.

El coloquio se realizó la semana pasada, duró tres días y sirvió como espacio de intercambio de conocimientos para la promoción y desarrollo de la arqueología en el país.

“Si no hay personas jóvenes que se gradúen en esta materia, no habrá empuje desde abajo para renovar el campo. Serían siempre las mismas personas que dirían lo mismo y la verdad es que hay muy pocos arqueólogos en Nicaragua, además de que el país es amplio”, valoró Geurds.

En Nicaragua hay unos 62 arqueólogos, estiman los especialistas en la materia. “Hay que integrar más arqueólogos en el centro, norte y Costa Caribe, estas zonas no han sido suficientemente estudiadas porque no hay un arqueólogo de planta en la mayoría de los municipios, y para lograr esto, también tiene que haber personal, y la verdad es que no hay suficientes candidatos”, aseguró el arqueólogo Jeus González.

Tecnología

En la actualidad se está implementando un subproyecto que está enfocado en la colección de la escultura monumental del museo arqueológico Gregorio Aguilar Barea, ubicado en Juigalpa, que cuenta con una colección de estatuas que están siendo estudiadas y registradas a través de un método que se llama fotogrametría.

Este permite que a través de paquetes de software se puedan crear espacios virtuales, de modo que el visitante virtual puede apreciar los detalles de las estatuas por internet. “Básicamente facilita las posibilidades de que la persona pueda manipular los objetos en tercera dimensión en el sitio web”, explicó Ivonne Tapia, encargada de la Dirección de

Arqueología.

El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) recibió de parte de todas las alcaldías información sobre unos 245 sitios arqueológicos. Se hizo una separación de sitios históricos, arqueológicos, petroglifos, sitios con montículos y arte rupestre. Actualmente la mayoría de sitios son susceptibles de ser visitados, y en la identificación de este trabajo se detectaron 12 sitios, entre ellos: Ometepe, por sus petroglifos; las huellas de Acahualinca; León Viejo; valle de Sébaco; sitio Aguas Buenas; San Zapote; Zapatera; Cailagua en Masaya; Calupe en Somoto, entre otros.

Para Cristian Reyes, arqueólogo del Intur y planificador territorial, pocos son los visitantes que conocen a Nicaragua como un destino arqueológico.

“La arqueología es importante para desarrollar nuestra identidad nacional, alberga la historia de nuestra nación”, manifestó Reyes.

Según la titular de la Dirección de Arqueología, Ivonne Miranda Tapia, el coloquio permitió que a través de las experiencias de los expertos y presentaciones de planes de investigación, se actualizara a todo el gremio nacional.